Gyárfás Tamás nem indul újra az elnöki posztért

2016. december 22. 12:36

Gyárfás Tamás közölte, nem indul a január 8-i rendkívüli elnökválasztáson.

Gyárfás Tamás még november 30-án jelentette be, hogy 23 év után lemond az úszószövetség elnöki posztjáról. Hivatalosan azonban csak december 14-én nyújtotta be lemondását, ugyanakkor január 8-ig, a rendkívüli elnökválasztó közgyűlésig még ellátja feladatait a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) élén.

Az azóta eltelt hetekben nem csak az utódlás kérdésével foglalkozott sokat a média, hanem magáról Gyárfás sorsával is, mivel nyilatkozatai azt sejtették, hogy ha sokan támogatnák, mégis újraindulna az elnöki posztért. Most azonban pontot tett minden találgatás végére, mivel a Magyar Nemzetnek kijelentette, „nincs tovább a MÚSZ élén.”

Ahogy arról már portálunk is beszámolt, Hosszú Katinka november elején kiadott egy közleményt azzal kapcsolatban, hogy milyen méltatlan körülmények között kellett felkészülniük az olimpiára, és hozzátette: ha Gyárfás Tamásnak valóban fontos a magyar úszás, akkor "mondjon le a tisztségéről." A háromszoros olimpiai bajnok nyilatkozatának többek között az adott aktualitást, hogy Gyárfás Tamás többször is kijelentette, "minden a legnagyobb rendben" van közöttük. Később több ismert sportoló is kiállt Hosszú mellett.

atv.hu