Gyanús tárgy miatt lezárták a berlini metrót

2016. december 22. 15:44

Lezárták csütörtök délután a metró földalatti hálózatát, miután egy gyanús tárgyat találtak Berlin északkeleti részén - írta több német lap is.

Leállt a metróforgalom Berlin északkeleti részén, miután a rendőrség egy gyanús tárgyról kapott bejelentést - írja az Independent.

A szemtanúk barikádokról és fokozott rendőri jelenlétről számoltak be a forgalmas Schönhauser Allee úton, ahol több boltot is lezártak. Egy közeli bevásárlóközpontot is bezártak.

A rendőrségi szóvivő közölte, hogy az incidens nem kapcsolódik a karácsonyi vásáron véghezvitt terrortámadáshoz.

hirado.hu - Independent