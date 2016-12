Magyarországon fogják kezelni Habsburg Ottó hagyatékát

2016. december 22. 16:49

A jövőben Budapesten fogják kezelni Habsburg Ottó hagyatékát - jelentette csütörtökön az Ö1 osztrák közszolgálati rádió, amelynek értesülését az utolsó Habsburg trónörökös fia, Habsburg György is megerősítette az APA osztrák hírügynökségnek.

Az Ö1 szerint a döntés Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott megbeszélések eredményeként jött létre.



A 2011-ben elhunyt politikus, közíró, európai parlamenti képviselő, egykori trónörökös archívuma, amelyet átalakítási munkálatok után a budapesti várban helyeznek el, várhatóan 2018-tól lesz látogatható. A hagyaték mindazonáltal a Habsburg család tulajdonában marad.



Már régóta folynak tárgyalások a hagyaték sorsáról. Médiaértesülések szerint az Osztrák Állami Levéltár (Österreichische Staatsarchiv) is küzdött azért, hogy Habsburg Ottó hagyatéka hozzá kerüljön. Szóba került az is, hogy a Bécstől néhány kilométerre északra fekvő Klosterneuburg településen található apátságban helyezik el az archívumot. Emiatt a Habsburg család megbeszéléseket is folytatott az Alsó-Ausztria tartomány illetékeseivel, azonban a tárgyalások több mint két évig húzódtak anélkül, hogy felvázolták volna a konkrét megvalósítás tervét.



Az Ö1 rádió által idézett dokumentum, vagyis a Habsburg család állásfoglalása szerint a magyar kormányfővel 2016 elején kezdődtek megbeszélések, amikor felvetették Habsburg Ottó hagyatékának magyarországi elhelyezését.



A magyar parlament októberben fogadta el azt a törvényjavaslatot, amelynek alapján létrejöhet a Habsburg Ottó hagyatékát gondozó alapítvány.



A Neues Volksblatt című újság beszámolója szerint a Habsburg családon múlt, hogy végül nem Klosterneuburgba került a hagyaték. A lap idézi az alsó-ausztriai tartomány kultúrpolitikai illetékesét, Werner Dikowitsch-ot, aki arról számolt be, hogy a tartomány felajánlotta az anyagi támogatását. "A pénzügyi feltételeken nem múlott, a Habsburg család állított minket kész tények elé" - mondta. A lap Habsburg Károlyra, Habsburg Ottó másik fiára hivatkozva azt közölte, hogy Orbán Viktortól olyan ajánlatot kaptak, amelyet nem lehetett visszautasítani.



Az APA osztrák hírügynökség beszámolója megjegyzi: Habsburg Ottónak különösen szoros kapcsolata volt Magyarországgal, és a nyelvet is jól beszélte. "Testben osztrák, de lélekben magyar vagyok" - idézték szavait.



Habsburg Ottó, az utolsó magyar király IV. Károly (I. Károly osztrák császár) legidősebb fia 2011-ben halt meg, testét a kapucinus rend bécsi belvárosi kriptájában helyezték örök nyugalomra, szívét pedig külön urnában a pannonhalmi Főapátság altemplomában helyezték el.

MTI