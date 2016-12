Horvátország emelte a terrorkészültségi szintet

2016. december 22. 21:18

Horvátországban kettesről hármas szintre emelték a terrorkészültségi szintet, de nincs semmi jele annak, hogy a berlinihez hasonló merénylet történjen az országban - közölte Vlaho Orepic horvát belügyminiszter csütörtökön Zágrábban.

A tárcavezető elmondta, hogy semmi rendkívüli nincs az intézkedésben, tavaly ilyenkor is szigorítottak a határellenőrzésen, és fokozottabban ellenőrizték a közlekedési csomópontokat, a vasútállomásokat és a repülőtereket.



"Ebben a pillanatban semmi nem utal arra, hogy a sajnálatos berlini merénylethez hasonló következzen be Horvátországban" - hangsúlyozta a belügyminiszter.



A Jutarnji List című horvát napilap csütörtökön arról írt, hogy a berlini terrortámadás után néhány órával Zágrábban összeültek a katonai hírszerzés, a rendőrség, valamint a civil titkosszolgálat vezetői, és az ülésről kapott információk alapján hozta meg a döntést a horvát országos rendőrfőkapitány a terrorkészültségi szint emeléséről.



A hármas szintű terrorkészültség szigorúbb határellenőrzéssel jár a szárazföldön és a tengeren egyaránt, valamint szorosabb együttműködésre kötelezi a rendőrséget és a titkosszolgálatokat. Horvátországban a négyes fokozat a legmagasabb szint.



A horvát parlament még 2002-ben fogadta el az érvényben lévő nemzetbiztonsági stratégiát, amely azonban nem ad választ az olyan új kihívásokra, mint a terrorizmus, a kiberterrorizmus és a migránsválság. A kormány ezért különbizottságot hozott létre novemberben egy új nemzetbiztonsági stratégia kidolgozására.



Horvátországban a brüsszeli és a párizsi merényletek után is magasabb fokú terrorkészültséget rendeltek el. A mostani eset abban tér el a korábbiaktól, hogy az ünnepek miatt sok ember tartózkodik egy helyen: tereken, karácsonyi vásárokban és bevásárlóközpontokban, ami ideális célpont a terroristák számára - írta a lap. Ezért a rendőrök fokozottabban ellenőrzik a köztereket is.

MTI