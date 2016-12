Folytatja parlamenti ülősztrájkját a lengyel ellenzék

2016. december 22. 21:29

Legalább január 11-ig, a következő alsó- és felsőházi ülés tervezett kezdetéig, vagyis karácsonykor is folytatja az ellenzéki Polgári Platform (PO) az egy hete tartó parlamenti ülősztrájkot Lengyelországban - jelentette be a pártvezetés ülését követő csütörtöki sajtóértekezleten Grzegorz Schetyna pártelnök.

A PO nem engedi meg, hogy a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) a lengyel jogállamiságot veszélyeztesse - jelentette ki Schetyna. "Itt vagyunk az ünnepek alatt, az ünnepek után, vízkeresztkor is" - tette hozzá.



Arra a kérdésre válaszolva, hogy lehetővé teszik-e Marek Kuchcinski házelnöknek, hogy a január 11-re kitűzött alsóházi ülést a szejm főtermében nyissa meg, Schetyna azt mondta, a helyzet folyamatosan változik, és további lépéseikről a fejleményektől függően döntenek.



Az ülősztrájk folytatását csütörtökön a Modern (Nowoczesna) párt is bejelentette.



A PO, valamint a Nowoczesna képviselői múlt péntek óta tartanak parlamenti ülősztrájkot. A honatyák eredetileg az ellen tiltakoztak, hogy az egyik PO-képviselőt - magatartása miatt - kitiltották az ülésteremből.



Akciójuk kezdetben a parlamenti tudósítások tervezett szabályozásra is vonatkozott, e szabályok felfüggesztése után pedig a fő ellenzéki követelmény az, hogy a szejm ismételje meg a jövő évi költségvetésről szóló vitát és végszavazást.



Ezt a szónoki pódium és a házelnöki szék ellenzéki lefoglalása után az abszolút parlamenti többséggel rendelkező PiS, valamint két ellenzéki képviselő a szejm egy másik termében bonyolította le.



A költségvetési törvény elfogadásáról szóló alsóházi szavazás megismétlését az ellenzéki jobboldali Kukiz´15 is szorgalmazza.



A házelnök szerdán úgy nyilatkozott: a költségvetési vita folytatásának elrendelésével a parlamenti házszabályban rögzített kötelességének tett eleget, a tárgyalások új helyszínéről az összes képviselőt értesítették, és a szavazást a megszabott voksolási feltételekkel bonyolították le.



A parlamenti munkát bojkottáló ellenzéki képviselők támogatására a múlt hét végén országszerte rokonszenvtüntetéseket tartottak. Varsóban viszont a kormányt támogató demonstrációk is voltak. A lengyel belügyminiszter szerdán elrendelte, hogy a parlament elől távolítsák el a kedd reggel a tüntetések miatt felállított kordonokat. Mint mondta, "a válság csillapodik", a parlament előtti tüntetéseken eddig is kevesen vettek részt.

MTI