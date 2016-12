Teljes az ellenőrzés Aleppó felett

2016. december 23. 00:02

Teljes egészében visszafoglalta a szíriai hadsereg az északi Aleppót - jelentette be a hadsereg csütörtökön közleményben. Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) is megerősítette, hogy az utolsó felkelőket és polgári személyeket szállító konvoj is elhagyta a korábban a lázadók ellenőrzése alatt tartott területet.

Ez volt a kormányerők legjelentősebb győzelme a felkelőkkel szemben a polgárháború 2011. évi kezdete óta.

“Ez a győzelem stratégiai fordulatot jelent a terrorizmus elleni harcban. (…) Kiemeli, hogy a szíriai hadsereg és szövetségesei képesek megnyerni a csatát a terrorcsoportok ellen, és új szakaszt nyit a terrorizmusnak a Szíriai Arab Köztársaság egész területéről történő kiűzésében” – áll a közleményben.

A szír hadsereg parancsnoksága aláhúzta: eltökélt, hogy folytatja a kiszabott feladatot mindaddig, “amíg helyre nem állítja a stabilitást a haza minden csücskében”. A hadsereg felszólított mindenkit, hogy “vonja le a tanulságot és tegye le a fegyvert”.

A hadsereg november 15-én indított nagyszabású légi és szárazföldi offenzívát Aleppó lázadó kézen lévő, a kormányerők által július óta ostromlott negyedei ellen, rakéta- lövedék- és robbanóhordó-esővel árasztva el az ellenzéki ellenőrzésű negyedeket. November 26-án elfoglalták Aleppó legnagyobb negyedét, Maszaken Hananót, amely elsőként került a lázadók ellenőrzése alá 2012 nyarán.

November végén Stephen O’Brien, az ENSZ humanitárius műveletekért felelős főtitkárhelyettese aggasztónak nevezte az aleppói helyzetet. Figyelmeztetett, hogy az élelmiszerkészletek gyakorlatilag kimerültek, és Kelet-Aleppó egy óriási temetővé válhat.

December 6-án a kormánypárti csapatok iráni és libanoni harcosok támogatásával nyolc negyedet foglaltak vissza Kelet-Aleppó központi részében – közölte az OSHD. Másnap a rezsim harc nélkül visszafoglalta az óvárost.

December 10-én John Kerry amerikai külügyminiszter emberiesség elleni bűncselekményekkel és háborús bűnökkel vádolta meg a damaszkuszi kormányzatot.

December 12-én egy katonai vezető bejelentette, hogy a hadművelet végső szakaszába lépett, a lázadók csupán régi területük tíz százalékát ellenőrzik. Több mint 10 ezer polgári személy menekült el a lázadó negyedekből. December 15-én megkezdték az első evakuálásokat.

hirado.hu - MTI