A nőknek már szinte semmit sem szabad

2016. december 23. 08:09

Egyre több párizsi negyedben érvényesülnek a muszlim világ törvényei – derült ki a francia közszolgálati tévé összeállításából, amelyet részben rejtett kamerával készítettek. A felvételeken az látszik, hogy két nő be akar menni egy kávézóba, de ott közlik velük, hogy kint kell maradniuk, mert bent már férfiak vannak. A csatorna szerint már több nagyvárosban is vannak hasonló no-go zónák, ahol nem látják szívesen a nőket.

Egy teljesen átlagosnak tűnő kávézó Párizs egyik elővárosában, Sevranban. A figyelmes szemlélőnek azonban feltűnhet, hogy a vendégek között csak férfiak vannak. Nők egyáltalán nincsenek. Őket ott nem látják szívesen.

A francia közszolgálati csatorna, a France 2 két muszlim nőjogi aktivistával és rejtett kamerával bement az üzletbe megkérdezni, miért nincsenek ott nők. Az egyik vendég azonnal figyelmeztette őket, jobb lenne kint várniuk, hiszen férfiak vannak bent.

Amikor az egyik aktivista kérdőre vonta a tulajdonost, miért nem lehetnek ott nők, azt válaszolta: „Sevranban vagyunk, kérem, nem Párizsban. Itt úgy mennek a dolgok, mintha otthon lennénk” – fogalmazott.

A nőknek szinte semmit sem szabad

Sevran is egyike azoknak a főként muszlimok lakta elővárosoknak, ahol 2005-ben zavargások törtek ki egy muzulmán fiatal halála miatt. Miután lecsendesedtek a kedélyek, a konzervatív muszlimok vették át az uralmat, és lényegében bevezették – persze nem hivatalosan – az iszlám törvényeket. Vagyis a nőknek itt szinte semmit nem szabad.

„Az iszlám nekünk itt olyan, mint a büntetőtörvénykönyv. Ne csináld ezt, tilos azt! Mintha nem is Franciaországban lennénk” – hívta fel a figyelmet az egyik nőjogi aktivista.

Sevranban azonban nem csak a muzulmán nőknek kell félniük. Egy kismama azt mondta, nagyon kell vigyáznia hogyan viselkedik, vagy öltözik. „Nem viselhetek szoknyát vagy ruhát, csak nadrágot, és smink vagy rúzs sem lehet rajtam. Itt a muszlim férfiak kikelnek magukból érte. Én pedig félek tőlük” – fogalmazott.

A rendőrök is tudják

Mindez a francia hatóságok tudtával és hallgatólagos beleegyezésével történik, és nem csak Párizsban. A France 2 összeállítása szerint több nagyvárosban is hasonló no-go zónák vannak, ahol a nőket nem látják szívesen.

Októberben többször is tüntettek a francia rendőrök Párizsban, miután több bajtársukat is megtámadták az egyik elővárosban; Molotov-koktélt dobtak a járőrre. A rendőrök már akkor is azt mondták, hogy Franciaországban – minden kormányzati tagadás ellenére – bőven vannak no-go zónák, ahová ők is csak erősítéssel mernek bemenni. Egyben bírálták a kormányt, hogy nem tesz semmit ezek ellen.

A belga főváros, Brüsszel egyik kerülete, a hírhedt Molenbeek is ilyen no-go zónának számít. Ott a lakosság nyolcvan százaléka észak-afrikai arab bevándorló. A negyed sokszor került a hírekbe: a párizsi és brüsszeli terrortámadás szálai ugyanis ide vezettek: a hatóságok több terroristát is itt fogtak el. Többek között a párizsi terrortámadás fő gyanúsítottját, Salah Abdeslamot is.

hirado.hu - M1 Híradó