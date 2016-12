Jön az élethosszig hatékony influenzaoltás

2016. december 23. 10:53

Az influenza lázzal, köhögéssel, izomfájdalmakkal járó vírusos megbetegedés, amely ellen létezik ugyan védőoltás – többféle is –, azonban beadását évente ismételni kell, ezért sokan vitatják hatékonyságát. Egy nemzetközi kutatócsoport most egy olyan vakcina kifejlesztésén dolgozik, amely az ember számára – akár – élethosszig tartó védelmet is biztosíthat a vírus ellen. Eredményeiket a rangos tudományos lapban, a Science-ben publikálták.

Az újabb és újabb influenza elleni vakcinák megjelenésének biológiai háttere az, hogy a vírus két antigénje, a H (hemagglutinin) és az N (azaz neuraminidáz) nagyon változatos – magyarázta a Kossuth Rádió Közelről című műsorában Falus András akadémikus, az Eduvital egyik alapítója.

A vírus állandóan változtatja a külsejét, így próbálja az immunválasz őt elpusztító hatását elkerülni. A hemaggglutinin, vagyis a H-antigén egy feji és egy törzsi részből áll, ennek változékony része, amivel a vírus védekezni próbál, az maga a feji rész.

Mindenfajta influenzavírus ellen hatékony lehet

A kutatók nemrégiben – úgy tűnik, nagy sikerrel – géntechnológiai eljárással létrehoztak egy feji résztől megfosztott hemagglutinin molekulát, és ezzel próbáltak immunizálni, vagyis védőoltásra használható ellenanyagot előállítani.

A kutatás jelenlegi állása szerint a törzs ellen létrehozott immunszérum, amit védőoltásként lehet felhasználni, avagy maga a lefejezett hemagglutinin molekula olyan vakcina, amire a szervezet olyan típusú immunválaszt produkál, ami mindenfajta influenzavírus ellen hatékony.

Élethosszig tartó immunizálás?

Kis eufemizmussal kifejezve életre szóló, de legalábbis nagyon hosszú ideig tartó immunizálást jelent – szögezte le Falus András.

Az akadémikus úgy véli, hogy miután az influenzavírus rendkívül elterjedt és az általa okozott betegségek sok embert érintenek, akár hónapok alatt megjelenhet a kutatás eredménye (az állatokon végzett tesztek után) az embergyógyászatban is.

Falus András a műsorban azt hangsúlyozta: ő maga erősen „oltáshívő”, szerinte a védőoltásellenes lobbi rengeteg ember megbetegedését okozza, éppen ezért úgy gondolja, hogy ha nem is kerül forgalomba mostanában az új szérum, a rendelkezésre álló védőoltásokat mindenképpen érdemes beadatni.

A közismert H1N1-es járvány esetében egy 1-es típusú hemmaglutininről és 1-es típusú neuraminidázról volt szó, de azóta már újabb és újabb influenzavírusok okoztak betegséget, amiket új számokkal illettek.

hirado.hu - Kossuth Rádió