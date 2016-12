A DK-nak nem tetszik Botka jelölése

2016. december 23. 11:13

Botka László miniszterelnök-jelöltsége szemben áll az eddigi szocialista javaslattal, hiszen nem előválasztással történt - reagált a Demokratikus Koalíció (DK) az MSZP elnökségének bejelentésére pénteken.

Az MSZP Országos Központja előzőleg közölte az MTI-vel, hogy a párt vezetése támogatja Botka Lászlót is abban, hogy ő legyen 2018-ban a demokratikus ellenzék miniszterelnök-jelöltje. Molnár Gyula pártelnök felkérte Botka Lászlót, hogy az MSZP következő elnökségi ülésén tárgyaljanak a menetrendről, tervekről és az ország számára nyújtott programról, ami 2018-ban az egyetlen valódi sikerhez: a Fidesz legyőzéséhez vezet.



A DK szerint az MSZP eddig a miniszterelnök-jelölt és a képviselőjelöltek előválasztáson való kiválasztása mellett állt, és a párt önálló előválasztási javaslatot is kidolgozott.



Hozzátették, hogy a DK továbbra is nyitott a demokratikus ellenzéki pártok együttműködésére és várja az MSZP végleges javaslatát a jelöltkiválasztás módjáról.



Mivel az elmúlt hetekben megismert MSZP-s előválasztási javaslat szemben áll a most közzétett állásponttal, ezért a DK csak a szocialisták javaslatának tisztázása után tud állást foglalni Botka László jelöléséről - írták.

MTI