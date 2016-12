Több tucat terv a recski emlékpark pályázatra

2016. december 23. 13:40

Több tucat terv érkezett a recski történelmi emlékhely új fogadóépületére kiírt ötletpályázatra, amelynek eredményét január 16-án hirdetik ki - tájékoztatta a pályázat kiírója, a Nemzeti Örökség Intézete pénteken az MTI-t.

Az októberben kiírt nyílt ötletpályázatra, amelyen Magyarország valamennyi szakirányú felsőoktatási intézményében tanuló hallgató részt vehetett.



A Nemzeti Örökség Intézete a pályázóktól azt várta, hogy egy olyan épületet álmodjanak meg, amely a tájba illeszkedve, azt mintegy kiegészítve és a környezetet egyszerre újraértelmezve méltón képviseli az egykor ott raboskodók mindennapjait - olvasható az összegzésben.



A közlemény szerint a pályázatot komoly érdeklődés övezte: a diákok október 26-án szervezett vezetés keretében járhatták be az egykori munkatábor területét és ismerhették meg a környezetet, ahol a leendő fogadóépületnek is állnia kell majd.



A recski emlékpark egyike Magyarország történelmi emlékhelyeinek.



Radnainé Fogarasi Katalin, az intézet főigazgatója a pályázat kiírásakor az MTI-nek elmondta, hogy a park teljes rekonstrukciójának gondolata és szükségessége két évvel ezelőtt merült fel, mikor a középiskolai tananyagba ajánlásként bekerült, hogy amennyiben lehetséges, érettségiig a diákok látogassák meg az emlékhelyet. A jelenlegi infrastruktúra azonban nem teszi lehetővé, hogy az emlékpark kulturált körülmények között, nagy számban látogatókat fogadjon, ezért kezdődött el a közös gondolkodás a park jövőjéről a

kormányzattal és a Recski Szövetséggel együtt. A fejlesztés első lépcsője a fogadóépületre kiírt ötletpályázat.



"Fiatalos gondolkodással és lendülettel szeretnénk kialakítani a fogadóépületet és a 21. század eszközeivel szeretnénk bemutatni a fiataloknak a kommunizmus egykori táborai közül az egyik legszörnyűbb, a magyar gulágnak is nevezett recski kényszermunkatábort" - fogalmazott korábban Radnainé Fogarasi Katalin.



Felidézte, hogy hasonló célt szolgál a rákoskeresztúri Újköztemetőben létesített új fogadóépület is, amelyet november 3-án adtak át. Az úgynevezett Nemzeti Gyászparkban létesített látogatóközpontban a környező három parcellában nyugvók életét, sorsát, valamint 1956 főbb eseményeit ismerhetik meg az érdeklődők.

MTI