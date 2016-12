Megszökött a felügyelet alól a román médiamágnás

2016. december 23. 13:43

Rejtélyes körülmények között eltűnt a korrupciós ügyei miatt hatósági felügyelet alá helyezett Sebastian Ghita román médiamágnás, volt parlamenti képviselő, akinek a politikai karrierjében fontos szerepet játszott Victor Ponta volt miniszterelnökkel ápolt baráti kapcsolata.

A legfelső bíróság pénteken néhány héttel előre hozta a fellebbviteli tárgyalást a Ghita ellen foganatosított kényszerintézkedések ügyében, de így is leghamarabb január 5-én születhet jogerős ítélet arról, hogy a vádlottnak joga van-e elhagyni az országot, vagy sem. Addig a korrupcióellenes ügyészség (DNA) körözést sem adhat ki ellene, pedig Ghitát hétfő óta nem látták, már kedden is hiába idézték be a DNA-hoz: a rendőröknek sem sikerült előállítaniuk.



Román médiaértesülések szerint a volt képviselő hétfő este a Bukarest-Ploiesti főúton óránként kétszáz kilométeres sebességgel száguldva "lerázta" figyelőit. A rendőrök később megtalálták autóját ploiesti-i háza udvarán, Ghitát azonban hiába próbálták felhívni, telefonja ki volt kapcsolva. A belügyminiszter belső vizsgálatot rendelt el, hogy kiderítsék, a rendőrség miért csak másnap délben jelentette a vádlott eltűnését a figyelést elrendelő DNA-nak.



Az ügy pikantériáját növeli, hogy Ghita a titkosszolgálatokat felügyelő szakbizottság volt tagjaként hétfőn a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) vezetőivel szervezett "szokásos" év végi parlamenti találkozóról indult haza, mikor utoljára látták.



A belügyi hatóságok szerint nincs bizonyíték arra, hogy Ghita elhagyta volna az országot, de Romániában sem találják, márpedig közéleti szereplő, és egy hírtelevízió tulajdonosa lévén bizonyára neki is feltűnt már, hogy keresik.



A megvesztegetéssel, befolyás vásárlásával, pénzmosással, zsarolással és titkos információk felhasználásával vádolt Ghita meglehetősen nagy árat fizethet szökéséért, hiszen hatósági felügyeletét 60 millió lejes (4,2 milliárd forint) óvadék ellenében rendelték el, amit elveszíthet, ha a legfelső bíróság letartóztatási parancsot ad ki ellene.



Ghita ellen már több ügyben is bűnvádi eljárás indult. Legutóbb azzal gyanúsították meg, hogy 2012 márciusában Tony Blair volt brit miniszterelnök bukaresti konferenciaszereplésének 220 ezer eurós tiszteletdíját kifizetve vásárolt magának befutó parlamenti helyet a Szociáldemokrata Párt (PSD) akkori elnökétől, Victor Pontától.



Miután idén a PSD-től már nem remélhetett újabb parlamenti mandátumot, Ghita ősszel átigazolt a - Ponta által is nyíltan támogatott - nacionalista Egységes Románia Párthoz (PRU), de az alakulat nem lépte át az ötszázalékos parlamenti küszöböt a választásokon, így Ghita is mentelmi jog nélkül maradt.

MTI