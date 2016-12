Kassai: a videobíróval kiküszöbölhetők a nagy hibák

2016. december 25. 11:45

A videobíró-technológia alkalmazásával kiküszöbölhetők a nagy hibák a labdarúgásban - mondta Kassai Viktor játékvezető a Kossuth Rádió péntek esti, Sportvilág című műsorában.

Kassai a múlt vasárnap zárult, Japánban rendezett klubvilágbajnokságon a házigazda Kashima Antlers és a kolumbiai Atlético Nacional elődöntőjén videós visszajátszást alkalmazott egy büntető megítélésénél a 33. percben. Doj Soma ebből a 11-esből szerezte meg a vezető találatot a japán bajnoknak. Ez volt az első eset, hogy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) tétmérkőzésén igénybe vették a videós visszajátszást.

"Számunkra kevésbé fontos, hogy bekerülünk-e a históriás könyvekbe vagy sem. Az mindenképp jó érzés volt, hogy bekerültünk a klubvilágbajnokság játékvezetői közé két kollégámmal, Ring Györggyel és Tóth Vencellel" - hangsúlyozta Kassai Viktor. Megemlítette, szakmai elismerésként ez az elsődleges számukra. Hozzátette, az tette különlegessé a tornát, hogy először alkalmazták élesben a rendszert. "Tény, hogy az első fontos döntés azon a mérkőzésen volt, amit mi vezettünk, de nekem személy szerint ez nem jelent olyan sokat, nem fogok ezért büszkébben tükörbe nézni reggelente" - mondta.



Kassai Viktor a futballtörténelem első játékvezetője, aki a videobíró segítségével ítélt büntetőt Kassai Viktor a futballtörténelem első játékvezetője, aki a videobíró segítségével ítélt büntetőt Kassai Viktor kitért arra, hogy a technológiának ellenzői is akadnak. A rendszert nemcsak a kolumbiai együttes játékosai és edzői bírálták az elődöntő után. A végső győztes Real Madridtól is kritikákat kapott, amiért a mexikói Club América ellen 2-0-ra megnyert elődöntő utolsó másodperceiben egy Cristiano Ronaldo-találatot csak rövid tanácskozás után adott meg a játékvezető.

"Két oldal áll szemben a kérdésben. Az egyik azt mondja, lehet, hogy kell várni egy jó ítéletre fél percet, egy percet vagy akár másfelet is, de végül jó döntés szülessen. A másik oldal mondhatja azt, hogy egy-másfél perc azért hosszú idő a futballban, hiszen ez egy folyamatos játéknak számít, és ez az idő már nem fér bele" - fejtette ki. Hozzátette, a következő hónapokban, években eldől, mennyire használható a technológia, hiszen a mostani egy tesztfolyamat, amelynek első éles próbája volt a klubvilágbajnokság.



"Olyan szempontból hasznos ez a rendszer, hogy kiküszöbölhetők a nagy hibák. Mindenképpen jó érzés egy játékvezetőnek, hogy tudja: nagyot nem tud hibázni. Persze, mindig lesznek olyan szituációk, amelyek így is, úgy is megítélhetők, de ezzel a rendszerrel kiküszöbölhetők azok az óriási tévedések, amiket kvázi az egész stadion lát, csak éppen a játékvezető nem vesz észre. Ilyen szempontból ez mindenképp segítség" - szögezte le Kassai. Kitért rá, a játékvezetőknek is furcsa, amikor nem ők döntik el a szituációkat, hanem utólag szólnak nekik, és várniuk kell egy jelzésre.



Szó esett arról az újításról is, amelyet férfi tétmérkőzésen a döntőben alkalmaztak elsőként - itt Kassai Viktor negyedik játékvezetőként működött közre -, vagyis a hosszabbításban a csapatoknak lehetőségük volt egy negyedik cserére is. Erről Kassai Viktor elmondta, logikus lépés ennek bevezetése.

