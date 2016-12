Sokan igénylik a magyar állampolgárságot Székelyföldön

2016. december 25. 19:10

Hat év után is sokan igénylik Székelyföldön a magyar állampolgárságot, az egyszerűsített honosításra és visszahonosításra idén is a csíkszeredai külképviseleten adták le a legtöbb kérést - hangzott el az M1 aktuális csatorna vasárnap délutáni hírfolyamában.

Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja a csatorna tudósítójának elmondta: a romániai magyarok számára ez egy nemzeti kérdés. Ők identitásukban, kultúrájukban, érzéseikben eddig is kötődtek Magyarországhoz, az állampolgárság viszont "közjogi" értelemben is köteléket is ad.

A főkonzul kitért arra is, hogy nagyobb székelyföldi településeken rendszeresen tartanak kihelyezett konzuli napokat, amelyek keretében az állampolgárok helyben benyújthatják kérelmeiket, illetve átvehetik irataikat.



Zsigmond Barna Pál azt mondta: az idei nagyon munkás év volt, nemcsak a sok kérelem miatt, hanem mert Csíkszeredában is megtartották az október 2-i referendumot. A főkonzul úgy vélekedett: sikeres évet zártak, a főkonzulátus munkájával, a székelyföldi magyar közigazgatás működésével is elégedettek az emberek.

MTI