Ezek Budapest legdrágább utcái

2016. december 25. 19:17

A legdrágább fővárosi lakóingatlanok többségét ma már az V. kerület adja, szemben az 5-10 évvel ezelőtti helyzettel, amikor inkább a budai kerületekből kerültek ki a legdrágább ingatlanok. Az V. kerület legfelkapottabb részein, például a Vörösmarty téren vagy az Apáczai Csere János utcában már bőven 1 millió forint felett vannak a négyzetméterárak. A kerületben bekövetkezett árrobbanás elsősorban a befektetési célú vásárlókkal és a lakáshotelek elterjedésével magyarázható - derül ki az ingatlan.com elemzéséből.

Bár az V. kerület sosem számított olcsónak a fővárosi ingatlanpiacon, a legdrágább lakóingatlanok többsége a kétezres évek közepén inkább a budai kerületek utcáiból került ki. Az elmúlt években azonban fordult a kocka – derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből, amely több tízezer ingatlanhirdetés és a hivatalos lakásértékesítési adatok feldolgozása alapján sorrendbe állította a legdrágább fővárosi ingatlanokat.

Az elemzés szerint a 2006 óta eltelt években a tíz legdrágább lakóingatlant felsoroló listára jellemzően a II. kerület delegálta a legtöbb szereplőt az adott évben. Ugyanakkor tavaly és 2014-ben már nem a II. kerület volt túlsúlyban, hanem az V. kerület.

Utóbbi mindkét évben a tíz legdrágább fővárosi lakóingatlan felét adta. Ezzel szemben az I., a II. és a XII. kerület 1-2 ingatlannal szerepelt a tavalyi és a tavalyelőtti tízes toplistán. 2015-ben egyébként minimum közel 700 ezer forintos négyzetméterár kellett ahhoz, hogy egy lakás vagy utca felkerüljön a listára.

Drága környék

„Ha 2006-tól nézzük az adatokat, akkor kiderül, hogy melyek azok az utcák, amelyek többször is felkerültek a legdrágább lokációk listájára. Az V. kerületen belül többek között a Dorottya utca, a Vörösmarty tér számít a legdrágábbnak. Budán pedig az I. kerületi Orom utca, a II. kerületi Józsefhegyi utca is többször szerepelt az adott év toplistáján. Emellett a IX. kerület és a XIII. kerület Duna partján lévő részei, a Lechner Ödön fasor és a Marina Sétány lakásai is a legdrágábbak közé sorolhatók” – mondta Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője.

Az ingatlan.com adatai szerint 2016-ban pedig az V. kerületben a Vörösmarty téri, az Apáczai Csere János utcai, a Kossuth Lajos utcai és a Galamb utcai lakásokat hirdették a legmagasabb áron, valamennyiért több mint 1 millió forintot kértek négyzetméterenként. A legdrágább lakóingatlanok helyszínei között szerepelt még az idén a III. kerületi Remetehegyi út, a II. kerületi Barlang utca is.

Az V. kerület népszerűségét Balogh László több tényezővel magyarázta. Az utóbbi években eleve felértékelődtek a központhoz közelebb lévő lakóingatlanok. Emellett a befektetési célú lakásvásárlások és a lakáshotelek terepe lett a kerület, amely a külföldi befektetők számára is fókusztérséget jelent. A kereslet kimagasló volt, ez pedig felhajtotta az árakat. Az V. kerület népszerűsége várhatóan a jövőben is megmarad, mert a központi városrészben lévő ingatlanok iránt mindig lesz igény, sőt! Mivel ezek az ingatlanpiacon még mindig gyorsan megtérülő befektetésnek számítanak, ezért a kereslet fokozódhat is, ami pedig további dráguláshoz vezethet. Az áremelkedés üteme az elkövetkezendő években azonban csillapodni fog az ingatlan.com szakértője szerint.

Mit keresnek a külföldiek a magyar lakáspiacon?

A külföldi vásárlók lépést tartanak a magyar lakáspiac növekedésével, 2013 és 2015 között az évi 89–134 ezer adásvétel 6-7 százalékát adták. Ráadásul a szóban forgó időszakban többet vásároltak, mint amennyi eladtak, így a kezükben lévő lakásállomány az elmúlt 3 évben több mint 7 ezer ingatlannal nőtt – derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből. A külföldiek Budapesten a magas presztízsű ingatlanokat keresik, de a határ menti településeken és a nyaralóövezetekben is aktívak.

Közelítik a használt lakások árai az újakét Jóval kisebb lett az új és a használt lakások közötti árkülönbség az elmúlt két évben. Budapesten egy 50 négyzetméteres új lakást egy használt lakás 130 százalékáért lehet megvenni a novemberi átlagárak alapján, pedig két évvel ezelőtt még a használt lakások másfélszeresét kellett érte adni.

piacesprofit.hu