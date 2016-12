Megrendüléssel fogadta a rockvilág Rick Parfitt halálát

2016. december 25. 21:43

Egyöntetű döbbenettel fogadta a rockvilág Rick Parfitt halálát, amelynek híre a Status Quo menedzserét is teljesen váratlanul érte.

Simon Porter, aki harminc éve ismerte az angol rockzenekar 68 esztendős korában szombaton elhunyt néhai gitárosát és dalszerzőjét, az együttes honlapján vasárnap közzétett megemlékezésében „abszolút hullámvasútként” jellemezte Parfitt életét, amelyben szavai szerint voltak „hihetetlen magasságok és rendkívül sötét időszakok” egyaránt.

„Mindannyian hittük azonban, hogy Rick legyőzhetetlen, tekintve, hogy hányszor állt talpra olyan helyzetekből, amilyenekből az átlagember biztosan nem került volna ki élve” – fogalmazott a Status Quo menedzsere.

Hozzátette: a Status Quo rajongói talán abból meríthetnek vigaszt, hogy halálának pillanatában Parfitt bizakodóbb hangulatban volt jövőbeni pályáját illetően, mint hosszú-hosszú ideje bármikor.

Porter felfedi bejegyzésében, hogy még szerdán is találkozott Parfittal a zenész malagai otthonában, és bár Parfittnak fájdalmai voltak egy elesésből visszamaradt vállsérülés miatt, mégis jókedvű volt, és „rendkívül feldobott” hangulatban várta a jövőt. Abba belenyugodott, hogy az együttessel már nem tud újabb turnéra indulni, de továbbra is igencsak részese volt a Status Quo működésének, attól pedig „egyenesen örömmámorban volt”, hogy sikerült szerződéseket kötni önéletrajzának és szólóalbumának jövő évi kiadására – írta az együttes menedzsere.

Parfitt a dél-spanyolországi Marbella kórházában halt meg, ahol csütörtök óta kezelték. A további részletek nélküli tájékoztatás szerint halálát súlyos fertőzés okozta.

A veterán zenész már évtizedek óta komoly egészségi problémákkal küszködött, 1997-ben szívműtéten esett át, 2005-ben gégerákkal kezelték, 2011-ben szívrohamot kapott, és az idén nyáron is szívroham miatt szállították kórházba Törökországban.

Októberben bejelentette, hogy romló egészségi állapota miatt nem tud többé színpadra lépni az együttessel.

Parfitt halálát a rockvilág nagyjai is megrendüléssel fogadták.

Brian May, a Queen gitárosa Twitter-üzenetében megdöbbenésének adott hangot, és közölte, hogy egyelőre nehezen talál szavakat a történtekre.

Az Ultravox egykori frontembere, Midge Ure „borzasztó szomorú” hírnek nevezte Twitter-bejegyzésében Parfitt halálát. Ure az 1985-ös Live Aid-segélykoncert egyik társszervezője volt, és a koncertet annak idején a Status Quo nyitotta a Rockin’ All Over The World című halhatatlan slágerrel.

Parfitt már hónapokkal ezelőtt – utalva korábbi szenvedélybetegségeire – elnézést kért az együttes rajongóitól, amiért nem tud a továbbiakban részt venni a Status Quo turnéin, elismerve, hogy ez az ő hibája.

A Sky New brit hírtelevíziónak szeptemberben adott interjúban kijelentette: a rock and roll-életformáért az emberi szervezet valamikor „mindenképpen benyújtja a számlát (…) Most jött el az ideje, hogy ezt a számlát én is befizessem”.

MTI