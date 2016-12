Kedden napsütés, éjszaka viharos szél várható

2016. december 26. 20:15

Napközben szakadozott lesz a felhőzet, hosszabb-rövidebb időszakra a nap is kisüt. Csupán északkeleten, keleten marad borult az ég, ott kis mennyiségű eső is lehet. Este átmenetileg megnövekszik, majd az éjszaka második felében mindenütt csökken a felhőzet. Néhol kisebb eső, zápor is kialakulhat, északkeleten ónos eső sem kizárt.

Kedden napközben napos-gomolyfelhős idő várható felhőátvonulásokkal, egy-egy záporral, hózáporral, majd estétől a Dunántúlon és északon újra megnövekszik a felhőzet. Ekkor a Dunántúlon elszórtan, északon, északkeleten egy-egy helyen előfordulhat eső, ónos eső, főleg a dunántúli hegyekben havazás. A nyugati, északnyugati szél a középső területeken gyakran megerősödik, majd éjszakától viharossá fokozódik. A maximális széllökések éjszaka elérik a 85, kedd napközben a 90 km/h-t.

Délnyugaton és északkeleten lesz legkevésbé szeles az idő.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2, +4 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 3, 9 fok között valószínű.

MTI