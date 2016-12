Utcát neveznek el Stevie Wonderről

2016. december 26. 22:32

A vak zenész álmában sem remélte soha, hogy valaha ilyen megtiszteltetés éri.

Stevie Wonder a maga 66 évével egy nem mindennapi életutat tudhat maga mögött, amelyet szülővárosa, a michigani Saginaw azzal koronáz meg, hogy munkássága előtti tisztelgésként és a város hírnevének öregbítése miatt egy utcát róla neveznek el.

A korábbi Milwaukee sugárutat keresztelték át a hét elején Stevie Wonder Boulvard-ra. Nem véletlen esett a helyi önkormányzat választása pont arra az utcára, ugyanis a zenész ott nevelkedett, azon az utcán sétálva kezdte el talán szövögetni első álmait zenei karrierjéről.

A sok viszontagságon átesett zenészt arról is kérdezték, hogy miként látja Amerika jövőjét. Stevie Wonder erre azt válaszolta, hogy bízik egy boldogabb jövőben, és azt reméli, hogy Amerika még nagyobbá válik világviszonylatban is. S megvalósul az, hogy kortól, nemtől, bőrszíntől és származástól függetlenül mindenki együtt tud majd tenni a nemzet sorsáért.

Gratulálunk a zenészóriásnak az őt ért megtiszteltetéshez, és reméljük, hogy még jó darabig velünk marad, hirdetve a minőségi, lélekemelő zene erejét!

petofilive.hu