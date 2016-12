Már nem kell az alaptörvényre esküdni az ELTE-n

2016. december 27. 22:15

Egy pszichológus hallgató azért nem kapta meg a doktori oklevelet, mert lelkiismereti okokból nem volt erre hajlandó.

Most már akár át is vehetné a doktori oklevelét az ELTE-től az a hallgató, aki eddig azért nem tehette ezt meg, mert nem akart az alaptörvény szövegére felesküdni. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ugyanis megváltoztatta a szöveget, igaz, erről nem értesítették Kende Juditot, aki egyébként minden szakmai feltételnek eleget tett – számolt be az Index.

Kende Judit lelkiismereti okokkal indokolta, hogy nem vett részt az ünnepélyes átadáson. Az egyetem szóban tájékoztatta arról, hogy az eskü nélkül nem adhatják ki számára a PhD fokozatot, levelére viszont nem kapott írásos választ.

A pszichológus azt mondta: nem vitatja, hogy az alaptörvény és a jogszabályok mindenki számára kötelezőek, de az eskütétel lojalitást, személyes hűséget is vár tőle, erre viszont nem kötelezhető. Azt mondta: társadalomtudósként fontos számára, hogy érzékenyen és kritikusan viszonyuljon társadalmi kérdésekhez, ennek része, hogy nem tesz esküt az Alaptörvényre, amely több szempontból ellenkezik az értékeivel.

Kende Judit képviseletében a TASZ bírósághoz fordult, amely nem kötelezhette az ELTE-t a PhD kiadására, csak arra, hogy folytasson új eljárást, és indokolja meg a döntését írásban. Ha ez megtörténne, a döntést már meg lehetne támadni bíróságon, az egyetem viszont fellebbezett azon döntés ellen, amely mindössze arról szólt, hogy indokolják meg a döntést.

Az ELTE egyébként ígéretet tett az eskü szövegének felülvizsgálatára, de ennek eredményéről nem tudni. Azóta viszont az „esküszöm, hogy Magyarország Alaptörvényéhez és a magyar néphez mindenkor hű leszek” szöveg arra változott, hogy „esküszöm, hogy Magyarország alkotmányos rendjét és törvényeit megtartom”.

24.hu