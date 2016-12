Az MMS az új karácsonyi képeslap

2016. december 27. 22:20

A karácsonyi képeslap után a karácsonyi SMS az, ami lassan a feledés homályába vész. A szöveges üzenetet felváltja a mozgókép és a fotó.

Leáldozott a karácsonyi SMS-eknek, az emberek idén is inkább MMS-t, vagy más képes-hangos-videós üzenetet küldtek a szöveges üzenetek helyett. Ez a mobilinternet karácsonya volt mindhárom hazai mobilszolgáltatónál. A Vodafone ügyfelei 9,4 millió hívást indítottak, 6,4 milló SMS-t és 106 ezer MMS-t küldtek december 24 és 26. között, a mobil-adatforgalom hetven százalékkal nőtt 2014-hez képest.

A Telekomnál 10 százalékkal csökkent az elküldött SMS-ek száma 2015-höz hasonlítva, viszont a mobilinternet adatforgalma 30 százalékkal nőtt a cégnél. A Telenornál is a mobilinternetes adatforgalom harmincszázalékos bővülésről számoltak be. A karácsonyi SMS-ek a Telenornál is visszaestek, ám mindhárom szolgáltatónál növekedett a hanghívásokkal töltött idő az ünnepi időszakban.

MTI nyomán