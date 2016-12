Szegedi Szabadtéri Játékok - Oscar-díjra jelölt dalok

2016. december 28. 10:29

Több alkalommal is felcsendül A Notre Dame-i toronyőr világszerte népszerű, Oscar-díjra is jelölt Disney-dalokat felvonultató musicalváltozata a 2017-es Szegedi Szabadtéri Játékokon. A darab egyik szerzője, Stephen Schwartz az MTI-nek adott interjúban elmondta: a megszokottnál sötétebb hangulatú feldolgozásra számíthat a közönség.

A Victor Hugo regényéből készült, Magyarországon először látható darabot a többszörös Oscar-díjas Alan Menkennel (Aladdin, A Szépség és a Szörnyeteg, A kis hableány) jegyző Stephen Schwartz hozzátette: Európában először Berlinben mutatták be 1999-ben A Notre Dame-i toronyőr musicalváltozatát, amellyel azonban a szegedi előadás csak részben lesz azonos.

"Több olyan dal is maradt az előadásban, amit még a berlini változathoz írtunk, de sok új anyagot is hozunk, és a szövegkönyv is jelentősen megújult. Az előadás közelebb lesz így az eredeti regényhez, hangulatában is, mint a korábbi színpadi vagy az animációs változatok" - hangsúlyozta. Mint fogalmazott, bizonyos szempontból egy "sötétebb" hangulatú, "felnőttesebb" Notre Dame-i toronyőrre lehet számítani, de ez nem jelenti azt, hogy kevésbé lenne szórakoztató.



A Budapesti Operettszínházzal közös produkcióban többek között új bemutatkozó dalt kap Esmeralda, a kocsmai jelenetben új zenére mulatoznak a cigányok, valamint teljesen új nyitányt írtak a második felvonáshoz. További újítás, hogy a három vízköpő helyett Quasimodo elméjében az egész katedrális életre kel - fűzte hozzá a dalszövegíróként és zeneszerzőként három Oscar-díjat (kettőt Alan Menkennel a Pocahontas, egyet Hans Zimmerrel az Egyiptom hercege című rajzfilm zenéjéért), négy Grammy-díjat és egy Golden Globe-ot is jegyző Stephen Schwartz, aki beszélt arról is: bár természetesen mindig nagy elismerés fontos díjakat elnyerni, nem lehet pusztán a kitüntetések számából kiindulva megítélni egy-egy dalt.



"Rengeteg esetben nagyon jó dalok és nagyon jó filmzenék nem nyernek semmit, míg egy-egy közepes szerzemény sokszor komoly elismeréseket szerez" - jegyezte meg. A sikereiről szólva hangsúlyozta: Alan Menkennel közös zenéik megírásakor elsősorban mindig arra törekedtek, hogy a dalok ne csupán illusztrálják, hanem el is meséljék az adott történetet, valamint tökéletesen illeszkedjenek a karakterekhez és az adott jelenet érzelmi hangulatához.



"Fontos az is, hogy ne a közönségnek kelljen utat keresnie a dalhoz, hanem a dal ragadja magával a közönséget" - fogalmazott.



Arra a kérdésre, hogy egy-egy dal esetén a szöveg vagy a zene megírását tekinti-e az első lépésnek, Stephen Schwartz úgy válaszolt: a legfontosabb, hogy világos legyen, mi az adott dal "drámai célja", történetmesélői szerepe. Ha ezt sikerült meghatározni, általában jöhet a cím, ami segít dal strukturálásában. Közös produkcióik, például A Notre Dame-i toronyőr esetében Alan Menken szerezte a zenét, ő maga pedig a szöveget. Ilyenkor többnyire együtt dolgoznak, minden dallamhoz egyből szöveget illesztenek, nem várják meg, hogy először elkészüljön a dal teljes zenei anyaga.



Az amerikai szerző elmondta azt is: mindenképpen szeretne jelen lenni a nyári előadáson, biztos abban, hogy a szegedi dóm tökéletes hátteret biztosít A Notre Dame-i toronyőr előadásához.



Az összesen hat alkalommal - augusztus 11-én, 12-én, 13-án, 18-án, 19-én és 20-án - felcsendülő musical rendezője a Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas Kerényi Miklós Gábor lesz, a főszerepet Veréb Tamás játssza - olvasható a fesztivál internetes oldalán, amely kiemeli azt is: a szegedi dóm előtti magyarországi bemutató lesz az első alkalom, amikor a darab a világhírű francia katedrális hangulatát is megidéző környezetben lesz látható.



