Minden munkanapra jutott egy ÁSZ-jelentés az idén

2016. december 29. 10:31

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2016-ban 260 jelentést, 21 elemzést és egy 11 részes "jó kormányzás" tanulmánykötetet hozott nyilvánosságra; az ellenőrzött szervezetek száma megközelíti az 1000-et, az ellenőrzések alapján megfogalmazott javaslatok száma pedig meghaladja a 2500-at - összegezte idei tevékenységét az MTI-nek csütörtökön megküldött közleményében a hivatal.

A számvevőszék idén mintegy 240 alkalommal értesítette valamely hatóságot az ellenőrzései során feltárt egyes bűncselekményekről, vagy súlyos szabálytalanságra utaló gyanú miatt. A leggyakrabban hűtlen kezelés, számviteli rend megsértése és költségvetési csalás gyanúja merült fel. Kiemelkedő volt a közbeszerzési ügyekben tett jelzések száma is.

A számvevőszék idén minden korábbinál nagyobb hangsúlyt helyezett az utóellenőrzésekre, vagyis visszajelzést adott a korábbi ellenőrzései hasznosulásáról.



Az ÁSZ szélesítette fellépését a korrupció elleni küzdelem és az integritásalapú szervezeti kultúra terjesztése terén. A holland-minta alapján kifejlesztett integritás felméréshez idén minden korábbinál több, 3002 közszervezet csatlakozott, és az ÁSZ idén először elvégezte az állami és önkormányzati cégek korrupciós védettségének feltérképezését is.



Az ÁSZ integritás felmérése egyre nagyobb nemzetközi figyelmet kap, például Albánia, Macedónia és Ukrajna is az ÁSZ "magyar modelljének" átvételét tervezi. Mindemellett a Számvevőszék kezdeményezése alapján 2016-tól Magyarország mintegy 75 fejlődő országban támogatja a korrupció elleni hatékony fellépést. A korrupciós kockázatok feltérképezésével az ÁSZ hozzájárul Budapest 2024-es olimpiai pályázatához is.



Az ÁSZ elkötelezte magát az állammenedzsment fejlesztése mellett, amelynek egyik eszköze az etikus közpénzügyi vezetőképzés alapjainak lefektetése. A számvevőszék célul tűzte ki a közszféra teljesítménymenedzsment fejlesztését is.



Az ÁSZ társadalmi felelősségvállalással összefüggő tevékenysége keretében kiemelt területnek tekinti a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztését. 2016-ban az Országgyűlés határozatában ismerte el a Számvevőszék pénzügyi kultúra feltérképezésére irányuló és a pénzügyi kultúra elterjesztése érdekében végzett tevékenységét. Az ÁSZ kiáll a családok pénzügyi tudatosságát növelő nemzeti stratégia kidolgozása mellett - összegezte idei tevékenységét a szervezet.

MTI