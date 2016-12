Bennet bekebelezné Ciszjordánia egy részét

2016. december 29. 11:36

Naftali Bennet, az izraeli kormánykoalícióhoz tartozó jobboldali Bájt Hajehudi (Zsidó Otthon) párt vezetője meghirdette az izraeli uralom kiterjesztését Ciszjordánia főként zsidó telepesek lakta "C" zónájára, és egyúttal hangsúlyozta, hogy nem fog létrejönni palesztin állam.

"Véget ért a palesztin állam kora, január 20-tól - Donald Trump megválasztott amerikai elnök hivatalba lépésétől - az izraeli kormány előremozdítja uralma kiterjesztésének tervét Maále Adumim telepesvárossal kezdve" - mondta az oktatási és diaszpóraügyi tárca élén álló Bennet a Jediót Ahronót című újság honlapjának, a ynetnek csütörtök reggel adott telefonos interjújában.



"John Kerry (amerikai külügyminiszternek) talán jók a szándékai, de a beszéde olyan volt, mint a politikája: teljesen elszakadt a valóságtól" - bírálta a telepeseket támogató párt vezetője az amerikai tárcavezető szerda esti búcsúbeszédét, amelyben Kerry felvázolta a palesztin-izraeli viszály rendezésének kétállami megoldását, a palesztin állam létrejöttének feltételeit.



"Ugyanez a politika borította lángba a Közel-Keletet: tömeggyilkosságok Szíriában, Irak felbomlik, Irán úton van az atomfegyver birtoklása felé, és akkor cserbenhagyják az egyetlen demokráciát, amely harcol a terroristákkal" - hangzottak Bennet vádjai az Obama-kormány közel-keleti politikájával szemben. "Ez természetesen nem fog sikerülni, s ezért huszadikán előrelépünk, megszabadulunk a +messianisztikus iszlám állam a hatos úton+ gondolatától" - utalt az Izrael keleti oldalán, a palesztin területek mentén futó hatos autópályára.



"Nem fog létrejönni palesztin állam, ez egyszerű és világos. Aki Palesztinát akar, az nem fog a kormányban ülni, ez a kabinet nem fogja támogatni a palesztin államot" - hangsúlyozta Bennet. Ehelyett azt ígérte, hogy Jeruzsálem ki fogja terjeszteni az izraeli törvénykezést Ciszjordániában az 1993-as oslói megállapodásban "C" zónaként meghatározott részekre, ahol szerinte csaknem félmillió zsidó él körülbelül hetvenezer arab mellett.



Bennet a folyamatot a Maálé Adumim nevű telepesvárossal kezdené, a Jordán völgyével folytatná, majd kibővítené a "C" övezetben lévő telepekre, s magára az egész "C" övezetre. Ciszjordánia maradék részein Bennet tervei szerint állam helyett palesztin autonómia jönne létre az ott élő mintegy 1,8 millió arab számára.



"Izrael politikája meg fog változni" - jelentette ki a Bájt Hajehudi párt vezetője. "Sok évig azt kiabáltuk, hogy palesztin államot akarunk, és csodálkozunk, hogy a világ Palesztinát akar. De január 20-tól más lesz a kormány politikája" - szögezte le.



Bennet azok után beszélt Ciszjordánia egy részének általa tervezett izraeli bekebelezéséről, hogy Benjámin Netanjahu kormányfő vasárnap megkérte pártja politikusait, hogy január 20-ig tartózkodjanak minden efféle kijelentéstől, mert attól tart, azok újabb Izrael elleni határozatok elfogadását eredményezhetik az ENSZ Biztonsági Tanácsában (BT). A BT múlt pénteken határozatban felszólította Izraelt, hogy vessen véget a zsidó telepeslakások építésének a megszállt palesztin területeken.

MTI