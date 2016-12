MSZP: a nyugdíjasoknak a jövő év sem lesz kedvezőbb

2016. december 29. 14:14

A parlament népjóléti bizottságának szocialista alelnöke szerint a nyugdíjasok számára a 2017-es év sem lesz kedvezőbb az ideinél, mert az Orbán-kormány a jövő évi költségvetésben 17 milliárd forinttal kevesebbet tervezett a korhatár alatti ellátásokra, 3,5 milliárd forinttal kevesebbet az özvegyi nyugdíjakra és 2,5 milliárd forinttal kevesebbet a rokkantak ellátására.

Korózs Lajos csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján közölte: az Orbán-kormány idei intézkedéseit vizsgálva megalázásként lehet tekinteni a jövőre eredetileg előirányzott 0,9 százalékos nyugdíjemelésre, amit ugyan a kormány később 1,6 százalékra módosított, ez azonban még mindig elmarad az MNB jövő évi inflációs előrejelzésétől.



"A kormány érzékelte, hogy nagy a baj, ezért karácsony előtt odalökött a nyugdíjasoknak egy 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt, ami 12 hónapra lebontva 833 forintra jön ki. Ennyit ér a kormánynak a nyugdíjasok társadalma" - fogalmazott az ellenzéki politikus. Kitért arra is: az Országgyűlés a karácsony előtti utolsó parlamenti ülésnapon fogadta el a szülőtartás intézményét és a házi segítségnyújtás átalakítását. Az MSZP-s politikus mindkettőt gyalázatosnak minősítette, előbbit azért, mert "garantáltan megalázza" az idős embereket, utóbbit pedig azért, mert úgy vélte, aki tud fizetni a házi segítségnyújtásért, az előnyt élvez majd.



Hangsúlyozta: a szocialistáknak van válaszuk arra, hogyan kellene a szegényeket, rokkantakat, elesetteket, hajléktalanokat, valamint a munkából élőket támogatni.



A Fidesz-kormány regnálása alatt nagymértékben nőtt a dolgozói szegénység, ezért az MSZP követeli a minimálbér nettó értékének 100 ezer forintra emelését, a korábbi nyugdíjemelési számítási mód visszaállítását, és folyamatosan kezdeményezi az energiaárak, illetve az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentését - emlékeztetett Korózs Lajos. Ha az Orbán-kormány ezeket az intézkedéseket a jövőben sem teszi meg, akkor a szocialisták 2018-ban garantáltan megteszik majd - szögezte le az ellenzéki politikus.



A Jobbik és az MSZP jövőbeni választási együttműködését firtató újságírói kérdésekre kifejtette: "a demokratikus ellenzéknek kell jövőre olyan kondícióval rendelkeznie, hogy képes legyen a Fideszt leváltani, le is tudják majd váltani". A Jobbik nélkül is meg tudják ezt tenni - mondta.

MTI