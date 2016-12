Duda normakontrollt kért a gyülekezési törvényről

2016. december 29. 16:11

Andrzej Duda lengyel államfő nem írta alá, hanem előzetes normakontrollt kérve az alkotmánybírósághoz továbbította az ellenzék által is vitatott, a parlament által december közepén elfogadott gyülekezési törvényt - közölte csütörtökön az államfői hivatal szóvivője.

Ez az első alkalom, hogy Andrzej Duda nem hagyott jóvá a tavaly októberben megválasztott parlamentben - melyben abszolút többséghez jutott az őt államfői posztra jelölő Jog és Igazságosság (PiS) - elfogadott jogszabályt.



Marek Magierowski, az elnöki hivatal szóvivője sajtóértekezletén elmondta: az államfő három pontban, egyebek között a rendezvények státusának megkülönböztetése miatt kifogásolja az új törvényt. A szóvivő ezzel a jogszabály azon részére utalt, amely a "rendszeresen megismételt gyűlés" fogalmát vezeti be az olyan esetekre, amikor egy rendezvényt több alkalommal is ugyanarra a helyszínre és időpontra hirdetnek meg. Az ilyen típusú rendezvényt ezentúl elsőbbség illetné meg a többi megmozdulással szemben.



A másik kifogás arra vonatkozik, hogy egy nem engedélyezett rendezvény miatt az új törvény szerint nem lehet fellebbezni. A harmadik kifogás arra vonatkozik, hogy az új törvény előírásait a jogszabály hatályba lépése előtt történt eseményekre is alkalmaznák. "Kevésbé jogász nyelvezetet használva ez arról szól, hogy a jogot nem kellene visszamenőleges hatállyal érvényesíteni" - tette hozzá a szóvivő.



A lengyel államfői hivatal honlapján nyilvánosságra hozott közlemény szerint az új gyülekezési törvény az említett pontokban sértheti az alkotmányban rögzített gyülekezési szabadságot és az egyenlőség elvét.



Az államfő által benyújtott panaszról az új összetételű alkotmánybíróság dönt. Múlt héten Duda a taláros testület új elnökét, Julia Przylebskát iktatta be a kilencéves mandátuma kitöltése után nyugalmazott, a jelenlegi kormányt az alkotmánybírósági reform miatt bíráló Andrzej Rzeplinski helyett. A 15 tagú lengyel alkotmánybíróságnak jelenleg hét olyan tagja van, akit a PiS választott, nyolc bírót pedig az előző kormányzati időszakokban választottak meg.

MTI