Fidesz: a szocialisták ma is becsapják a nyugdíjasokat

2016. december 29. 16:18

A Fidesz szerint a szocialisták ma is becsapják a nyugdíjasokat.

A nagyobbik kormánypártnak az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében az Országgyűlés népjóléti bizottsága szocialista alelnökének sajtótájékoztatójára reagáltak. Korózs Lajos azt mondta, a nyugdíjasok számára a jövő év sem lesz kedvezőbb az ideinél.



A Fidesz közleményében úgy fogalmaztak, "a szocialisták semmit sem változnak, kormányzásuk alatt is csak kihasználták és becsapták a nyugdíjasokat, és ma is ugyanezt teszik".



A baloldal nyugdíjemelést ígért az időseknek, aztán elvettek tőlük egyhavi nyugdíjat. Azt ígérték nekik, hogy nem lesz gázáremelés, majd háromszorosára emelték a gáz árát. Megígérték, hogy csökkentik az élelmiszerek általános forgalmi adóját, végül megduplázták azt. A baloldal most is "összevissza hazudozik" az időseknek - írták.



Úgy folytatták: a szocialisták kormányzásával és Korózs Lajos állításaival szemben a nyugdíjellátások ma nem csökkennek, hanem nőnek. Ahogy 2010 óta minden évben, jövőre is garantálják a nyugdíjak értékének megőrzését - tették hozzá.



Januártól 1,6 százalékkal, havi 2 ezer forinttal nő egy átlagos nyugdíj, és csökken a legfontosabb élelmiszerek áfája, amivel további tízezreket spórolhatnak a nyugdíjasok. Ha a szocialistákon múlna, a nyugdíjasok ezt sem kapnák meg, az MSZP-től kezdve Gyurcsány Ferencen át a Jobbikig ugyanis mind nemet mondtak a legfontosabb élelmiszerek áfájának csökkentésére - vélekedtek.



A szocialisták az első perctől támadják a nyugdíjasoknak szóló Erzsébet-utalványt is, "miközben nekik soha még csak eszükbe se jutott valamit adni az időseknek, mindig csak elvettek tőlük" - olvasható a közleményben.

MTI