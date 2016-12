Alagút a Boszporusz alatt

2016. december 29. 13:58

Száz percről tizenötre rövidíti le az utat Isztambul európai és ázsiai része között a napokban átadott, a két kontinenst összekötő első közúti alagút, amelyben csak személyautók és kisbuszok közlekedhetnek. A 14,6 kilométeres, kétszintes Avrasya- (Eurázsia-) alagút 3,34 kilométer hosszan halad a Boszporusz-szoros alatt, olykor több mint 100 méterrel a tengerszint alatt.

Az Eurázsia-alagutat speciális berendezéssel fúrták ki úgy, hogy naponta 8-10 métert haladtak. A török mérnökök földrengés- és szökőárbiztosnak mondják az új létesítményt – akár 7,5-es erősségű földrengést is elvisel –, amely szükség esetén óriási óvóhelyként is szolgálhat. Az építők szerint ez a világ legmélyebb és legszélesebb alagútja. Az építkezés során kitermelt földdel – ezekre az adatokra az MTI hívta fel a figyelmet – 788 olimpiai úszómedencét, a beépített betonnal pedig 18 stadiont lehetne megtölteni, a felhasznált acélból 10 Eiffel-torony is kitelne. Az alagút legmélyebb pontja 106 méterrel található a tenger szintje alatt, de olyan szakasza is van, ahol a tengerfenék alatt 60 méterrel húzódik a műtárgy.

A török és dél-koreai összefogással épült alagutat nagyjából egy kilométerre délre fúrták ki a 2013 októberében átadott Marmaray vasúti alagúttól – a gyorsvasút az isztambuli metróhálózathoz csatlakozik. A három év alatt elkészült, 127 éves működésre tervezett átkelőn kezdetben napi 80 ezer gépjárművel számolnak, ami 2023 után felmehet napi 130 ezer autóra. Az óránkénti nyolcvan kilométeres sebességet a csatlakozópontokon kell 40 kilométerre csökkenteni, a gyorsabb áthaladásnak köszönhetően az isztambuliak és az erre járók évente összesen 52 millió órával kevesebbet ülnek majd gépkocsijukban a számítások szerint. (Az alagút használatáért útdíjat kell fizetni – évente 50 millió dollár bevétellel számolnak – éppúgy, mint a város hídjain.)

A török elnök, Recep Tayyip Erdogan által felavatott műszaki alkotást újabbak követhetik. A tervek között szerepel egy híd a Dardanellák fölött, illetve egy csatorna a Boszporusz tehermentesítésére. Ugyancsak megépülhet egy harmadik Boszporusz-alagút, amely már háromszintes lenne – vonatok és közúti járművek is használhatnák. Amíg ezekből a tervekből valóság lesz, az új alagútnak köszönhetően addig is jelentősen csökken a három túlterhelt Boszporusz-híd forgalma.

magyaridok.hu