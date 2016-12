Ismét lőtték a damaszkuszi orosz nagykövetséget

2016. december 29. 23:03

Ismét aknatámadások érték a damaszkuszi orosz diplomáciai missziót, csütörtök délelőtt és a délután is egy-egy aknát lőttek ki a nagykövetségre.

A reggeli órákban kilőtt első akna a nagykövetség közelében csapódott be, de az épülettől elég messzire ahhoz, hogy sebesülést vagy károkat okozzon – jelentette a TASZSZ orosz hírügynökség.

A SANA szíriai állami hírügynökség közlése szerint a Damaszkusz ellenzékiek által ellenőrzött Kelet-Gúta nevű külvárosában tartózkodó „terroristák” aknavetőkkel lőtték a szíriai fővárost, az egyik lőszer pedig Mazraá negyedben csapódott be, ahol az orosz nagykövetség van. A SANA értesülései szerint a támadásban két szíriai megsebesült.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő az esti órákban arról tájékoztatott, hogy a nap második felében egy, fegyveresek ellenőrizte damaszkuszi külvárosból kilőtt akna csapódott az orosz nagykövetség területére, a konzuli hivatal bejáratának közelében. A robbanás jelentéktelen anyagi károkat okozott, senki sem szenvedett sebesülést – tette hozzá.

Zaharova hangsúlyozta, hogy a támadás – amelynek célja a tűzszünetre tett erőfeszítések aláásása – elfogadhatatlan.

Az orosz külügyminisztérium szerdán arról számolt be, hogy a délelőtti órákban kétszer is tüzérségi lövedékkel vették célba szerdán a damaszkuszi orosz nagykövetséget. Az első lövedék a követség egyik belső udvarát találta el, a második a képviselet közelében csapódott be. A fel nem robbant lőszereket tűzszerészek hatástalanították.

MTI