Minőségi virslik közül választhatnak a vásárlók

2016. december 29. 23:05

Egyre több jó minőségű virsli kerül a hazai húspultokba, mivel az élelmiszerkönyv szigorodó előírásai mellett a vásárlók jelentős része is az ízletesebb termékeket keresi. Az év vége felé alaposan megugrik a fogyasztás, a magyar háztartások a virslitermékek éves eladásának ötödét az év utolsó hetében vásárolják meg.

Alig zárult le a nagy, karácsony előtti roham a hazai boltokban, a néhány, pihenéssel töltött nap után újra megtelnek az üzletláncok vásárlókkal. A legtöbbek kosarába a szilveszter slágertermékei kerülnek, köztük a virsli, amely nélkül gyakorlatilag nem múlhat el az óév. A GfK Hungária korábbi felmérése szerint a virsli éves mennyiségi összforgalmának csaknem egyötöde koncentrálódik decemberre. A családok év közben átlagosan 60 dekagramm virslit vesznek egy-egy bevásárlás alkalmával, míg a decemberi időszakban ez majdnem egyharmadával megugrik: szilveszter előtt több mint 80 dekagrammra nő az átlagosan elfogyasztott mennyiség.

A hazai kínálat idén is széles skálán mozog, a minőség pedig az elmúlt évekhez képest javult. A feldolgozók ugyanis az elmúlt években a gazdaságos virslik helyett a minőségi termékek irányába tolták el a termelést. Ezt a folyamatot erősíti a Magyar élelmiszerkönyv előírásainak változása is. A Földművelésügyi Minisztérium tájékoztatása szerint július 21-e óta magasabb, legalább 51 százalékos hústartalommal kerülhetnek a virslik a boltok polcaira. A változás igazán jövőre érezteti majd a hatását, mivel az élelmiszer-vállalkozóknak egy évük van arra, hogy az új szabályozásnak megfeleljenek. Az is a minőség irányába mutat, hogy ezentúl a csontokról mechanikusan lefejtett anyag nem számít bele a termék hústartalmába, így aki egy 60 százalékos hústartalmú virslit vásárol, biztos lehet benne, hogy a termék valóban húst, és nem élelmiszeripari mellékterméket tartalmaz.

Menczel Lászlóné, a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VHT) főtitkára a Magyr Időknek elmondta: az élelmiszerkönyv változása elsősorban az egészséges táplálkozásra, a fogyasztói szokások változására és a hazai termelők védelmére, illetve a megfelelő minőség előállítására irányul. A szakember szerint számos feldolgozó már korábban megemelte a termékei hústartalmát, a sor pedig jövőre további gyártókkal bővülhet, hiszen ha szeretnék megtartani a virsli elnevezést, akkor az új előírásokhoz kell igazítaniuk a termelést. A silány termékektől ugyanakkor még így sem szabadulhat meg teljes egészében a piac, a magyar vásárlók többsége ugyanis nagyon árérzékeny – jegyezte meg a főtitkár.

A napokban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei is megvizsgálták a kínálatot. A termékteszteken 21, a hazai kiskereskedelemben kapható, előrecsomagolt sertésvirslit ellenőriztek. A termékek többkörös ellenőrzésen estek át, és csupán egyetlen termék akadt fenn a rostán, a legtöbb esetben csak jelölési hibákra figyelmeztetett a hatóság.

magyaridok.hu