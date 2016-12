Új ösztöndíjjal bővül a rezidenstámogatási program

2016. december 30. 10:47

A Flór Ferenc nevét viselő új ösztöndíjjal bővül a rezidenstámogatási program - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma pénteken az MTI-vel.

Azt írták, a kormány a betegellátás színvonalának javítása, az egészségügyi hiányszakmákból fakadó problémák mérséklése és az orvosok Magyarországon tartása érdekében ismét elindítja a programot, amely eddig is jelentős eredményt ért el a szakorvosjelöltek támogatásában.



Az ösztöndíjasok a szakmai területtől függően havi 100-200 ezer forintban részesülhetnek. A kormány a programra eddig több mint 4,5 milliárd forint költségvetési forrást biztosított - ismertették.



Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK) honlapján (http://www.enkk.hu/) már elérhető a pályázati felhívás, az ösztöndíjprogramokra 2017. február 6-áig lehet jelentkezni.



A szakorvosjelöltek a Markusovszky Lajos-ösztöndíjra, a szakgyógyszerészjelöltek a Than Károly-ösztöndíjra pályázhatnak, amelyek nettó 100 ezer forintot jelentenek.



A csecsemő- és gyermekgyógyászat területén a Méhes Károly-ösztöndíj, az oxyológia és sürgősségi orvostan területén a Gábor Aurél-ösztöndíj keretében a szakorvosjelöltek havi nettó 200 ezer forintban részesülhetnek.



A hiányszakmás ösztöndíj, amelyet idén lehetett először igényelni, havi 150 ezer forint támogatást nyújt a szakképzést hiányszakmában megkezdőknek.



Felhívták a figyelmet arra, hogy új ösztöndíjtípust vezetnek be Flór Ferenc-ösztöndíj néven, amelynek nettó 200 ezer forintos összegére a honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem-orvostan szakorvosjelöltek pályázhatnak.



A 2017-ben biztosított több mint 1,5 milliárd forintos keretösszeg lehetővé teszi, hogy minden, frissen végzett fiatal orvos részesülhessen a támogatásban, ha a pályázati kiírásban meghirdetett feltételeket vállalja és azoknak megfelel - írták.



Felidézték: a kormány a korábbi években több mint 4,5 milliárd forintot fordított a fiatal orvosok Magyarországon tartása érdekében meghirdetett ösztöndíjpályázatra. Az ösztöndíjakat eddig csaknem 3500 fiatal orvos vette igénybe.



A tavalyi, valamint a legutóbb meghirdetett ösztöndíjpályázat során lehetővé vált, hogy minden olyan pályakezdő szakorvosjelöltet támogassanak, aki Magyarországon szeretne dolgozni - olvasható a közleményben.

MTI