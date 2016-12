Szex és drog - már így is fizetnek a migránsok

2016. december 30. 12:17

A Nyugat-Európába vezető úton, a migránsok körében egyre gyakrabban kerül elő a szex és a drog mint fizetőeszköz, írja a belgrádi Blic című napilap szerb titkosszolgálati információkra hivatkozva.

A lap forrása szerint azok a rétegek, amelyeknek már az induláskor túl kevés pénzük állt rendelkezésre ahhoz, hogy eljussanak Európába, az Afganisztánban olcsón beszerezhető hasist használják fizetőeszközként az útjukon. Ebből a kábítószerből halmoztak fel nagyobb mennyiségeket az út előtt, hogy ismerve az európai árakat, fizethessenek az embercsempészeknek akkor is, ha pénzük már fogytán – írja a lap.

“Amikor a migránsok száma tetőzött Szerbiában, észleltük, hogy a drogpiac árai hirtelen esni kezdtek. Ebből arra következtettünk, hogy hirtelen nagy mennyiségű kábítószer jelent meg a piacon, ami átmenetileg leverte az árakat” – idézi a forrást a Blic.

Belgrádban a Blic informátora szerint a prostitúcióban is megjelentek bizonyos új szereplők. “Néhány járőr már beszámolt arról, hogy a megszokott helyeken, például a Belgrád és Pancsova közötti híd környékén már a migrációs hullámmal érkezett nők is kínálják szolgáltatásaikat. Bár igazoltatják őket, mindeddig nem történt tettenérés, ezért nem is lehet őket előállítani. Idő kérdése volt, hogy az embercsempészetben érdekelt alvilági körök, akik között a macedóniai és bolgár maffia vezérei mellett a szerb szervezett bűnözés ismert alakjai is szép számmal vannak, mikor kezdik el a prostitúcióval is összekötni az üzletet.

Ezek a nők azért kényszerülnek prostitúcióra, hogy maguknak és családjuknak biztosítsák a további utazást. Egyértelmű, hogy a szerb alvilág keze van a dologban, hiszen az általuk ellenőrzött helyeken tűntek fel az új nők” – idézi a Blic titkosszolgálati forrását, aki a lap szerint betekinthetett a legutóbbi jelentésbe, amely a szerbiai migrációs helyzettel foglalkozik.

A lap szerint jelenleg 7000 migráns tartózkodik, a legtöbben afgánok, szírek és pakisztániak. Közülük mintegy 5000 él menekülttáborban a többiek jellemzően Belgrád parkjaiban húzódtak meg.

hirado.hu - Blic