Putyin: Moszkva nem utasít ki senkit válaszul

2016. december 30. 16:48

Moszkva nem utasít ki senkit válaszul az Oroszország ellen bevezetett amerikai szankciókra - közölte Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken.

Az orosz államfő a hivatala által kiadott közleményében leszögezte, hogy Moszkva nem fog problémákat okozni az amerikai diplomatáknak, és kijelentette: "senkit sem fogunk kiutasítani". Leszögezte azonban, hogy Barack Obama távozó amerikai elnök kormányának lépései provokatívak, céljuk az orosz-amerikai kapcsolatok további aláásása. Ez pedig egyértelműen szembe megy az amerikai és orosz népek alapvető érdekeivel - tette hozzá.



Előzőleg az orosz külügyminisztérium 35 amerikai diplomata kiutasítására tett javaslatot Vlagyimir Putyinnak, válaszul az előző nap bejelentett hasonló amerikai intézkedésre. Washington csütörtökön szankciókat vezetett be orosz személyekkel és intézményekkel szemben az állítólagos orosz hackertámadások miatt, 35 orosz diplomatát kiutasítottak az Egyesült Államokból. Ez utóbbit azzal indokolták az amerikai hatóságok, hogy diplomata státusukkal ellentétes - állítólag hírszerzési - tevékenységet folytattak amerikai területen. Az amerikai hatóságok bzárattak két, orosz kézben lévő egyesült államokbeli létesítményt. Az amerikai pénzügyminisztérium pedig az amerikai elnökválasztási kampány idején történt - Washington feltételezése szerint oroszok által elkövetett - hackertámadásokra válaszul feketelistát tett közzé, amelyen konkrétan is megnevezte azokat a személyeket, akik ellen az említett intézkedéseket hozták. Olyan emberekről van szó, akik vezető beosztásban dolgoznak az orosz katonai hírszerzésnél (GRU) és a Szövetségi Biztonsági Szolgálatnál (FSZB).



Putyin közleményében hangsúlyozta, hogy Moszkvának az amerikai lépések fényében joga lenne a válaszlépésekre és fenntartja magának a jogot ilyen lépések megtételére, de nem fog "lesüllyedni" a felelőtlen diplomácia szintjére.



Putyin sajnálatát fejezte ki, hogy Obama "ilyen módon" fejezi be elnökségét, mindazonáltal gratulált neki és családjának az újév alkalmából.



Az orosz-amerikai kapcsolatok helyreállítására tett további lépéseket pedig (a január 20-án hivatalba lépő) Donald Trump megválasztott amerikai elnök leendő politikájától teszik függővé - tette hozzá Vlagyimir Putyin.



Putyin az orosz diplomaták kiutasításával kapcsolatban közölte azt is, hogy "az Egyesült Államokból hazatérő orosz diplomaták otthon, családjaik és barátaik körében töltik az újévi ünnepséget".



Az orosz elnök egyúttal meghívta az Oroszországba akkreditált amerikai diplomaták összes gyermekét a Kremlben rendezendő újévi és (ortodox) karácsonyi ünnepségre.



Közleménye végén Putyin boldog újévet kívánt Donald Trumpnak és az amerikai népnek.

MTI