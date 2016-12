Ünnepi koncertek szilveszterre a budapesti Fonóban

2016. december 30. 16:51

Ami belefér címmel ünnepi koncertekkel készülnek a szilveszterre a budapesti Fonó Budai Zeneházban, ahol pénteken dzsesszkoncertek, szombaton pedig nép- és világzenei fellépők szórakoztatják a közönséget.

Pénteken három dzsesszzenekar: a Dresch Quartet, Tóth Viktor Tercett és a Santa Diver koncertezik nyolc órától a Fonóban - mondta el Kézdy Luca dzsesszhegedűs, a Santa Diver zenekar vezetője az M1 aktuális csatorna pénteki adásában.



Kézdy Luca hangsúlyozta: a dzsessz élőben sokkal többet tud adni a közönségnek, mint felvételről. A népzenére és a dzsesszzenére egyaránt igaz, hogy nemcsak a közönség és a zenészek között jön létre kommunikáció, hanem a zenészek között is, mivel mindkettő műfaj az improvizációra épül.



Tintér Gabriella népdalénekes elmondta: szilveszter napján este nyolc órától másnap reggelig népzenekarok koncertjei szórakoztatják a közönséget. Ott lesz a Buda Folk Band, a Csángálló, Szabó Dániel cimbalmos, valamint a mezőségből érkező Magyarpalatkai Banda is színpadra lép.



A népdalénekes hangsúlyozta: "a Fölszállott a páva című tehetségkutató műsornak nagyon sokat köszönhetünk, hiszen ez a műsor minden évben nagy lehetőséget ad nekünk népzenészeknek, néptáncosoknak, előadóknak, hogy a saját kultúránkat meg tudjuk mutatni a szélesebb közönségnek is."

MTI