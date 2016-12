Betontömbök között mulatnak a világ nagyvárosaiban

2016. december 30. 21:38

A német fővárosban 1800 fegyveres rendőr között lehet majd szórakozni. Madridban beton virágládákat helyeznek ki. Genovában fémdetektorok lesznek a járőröknél. New Yorkban telerakott kukáskocsikkal és teherautókkal védik majd a tömeget.

A hatalmas betonblokkok már a helyükön vannak a Branderburgi kapu előtt. Berlinben idén is itt lesz a központi rendezvény és a tűzijáték december 31-én. Mivel a helyszínhez mindkét irányból többsávos út vezet, ilyen óriási elemekkel vették körbe a teret.

“1800 fegyveres rendőr lesz itt szolgálatban Szilveszter éjjel, és betonelemekkel is védjük az embereket. A cél az, megelőzzünk egy esetleges terrortámadást. A tavaly Kölnben történt szexuális zaklatások után arra is rendkívüli figyelmet fordítunk, hogy hasonló ne történhessen itt meg” – mondta a berlini rendőrség szóvivője.

A szervezők azt mondják, aki úgy dönt, hogy Berlinben a Branderburgi kapu előtt ünnepli az újévet, annak nincs mitől tartania.

Olaszországban is készültség van

Olaszország nagyvárosaiban is betonelemekkel veszik körbe a rendezvények helyszíneit. Milánóban is mindekit alaposan átvizsgálnak majd, aki a Dóm téri koncertekre látogat.

“Szigorú ellenőrzés lesz a kapuknál, hogy senki ne vihessen be magával fegyvert, tűzijátékot. Az ellenőrzésben a térfigyelő kamerák is segítségünkre lesznek. A központban minden nyomon tudunk majd követni, ami a téren és a környező utcákban történik – mondta a milánói rendőrfőnök.

Genovában fémdetektorok is lesznek a rendőröknél, valamint bombaszakértők segítik a hatóságok munkáját. Rómában viszont éjjel sehol sem lesznek koncertek.

Spanyolországban betonból készült virágládákat helyeznek ki

A hatalmas beton virágládák is elsősorban védelmi célokat szolgálnak majd szilveszterkor. Madridban a központi rendezvényen csaknem 2000 rendőr vigyáz majd az ünneplők biztonságára.

A hagyományos háromnapos vízkereszti karnevál idejére pedig kitiltják a spanyol főváros területéről a 3 és fél tonnás vagy annál nehezebb teherautókat és buszokat.

Kukáskocsik lesznek New Yorkban

New Yorkban is készülnek már a szilveszterre. A Time Square-en esőben tartották a konfetti -tesztet. Idén is várhatóan több mint 1 millióan ünneplik az újévet a téren.

A hatóságok a berlini gázolásos merénylet miatt fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be.

“65 kukáskocsival és homokkal megrakott teherautóval vesszük körbe a teret, továbbá száz rendőrautó barikádozza majd el a környékbeli utcákat” - mondta a New York-i rendőrfőnök.

A városban szilveszter éjjelén hétezer rendőr teljesít majd szolgálatot robbanószer kiszimatolására kiképzett kutyákkal, és állig felfegyverzett terrorelhárítók is védik majd az ünneplőket.

hirado.hu - M1 Híradó