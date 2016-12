Albánia is a magyar Virtuózokkal kezdi az új évet

2016. december 30. 21:41

Az albán köztévé is sugározni fogja a Virtuózok újévi koncertjét. Az újévi koncertet az Eurovízió honlapján ajánlotta ki az MTVA, az albánok pedig már be is jelentkeztek érte, de Portugáliából is érkezett megkeresés.

A koncert külön jogdíjfizetés nélkül átvehető, egyedül a műhold díját kell kifizetnie az átvevőnek, sőt az Euroradio2see oldalon online is elérhető lesz az esemény, a mediaklikk.hu élő közvetítése révén, valamint az Euroradio klasszikus zenei ajánlataiba is bekerül a magyar Virtuózok újévi előadása.

A Virtuózok Újévi koncertje január elsején, vasárnap 19.30-kor kerül adásba a Dunán.

hirado.hu - MTVA