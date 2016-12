A riói olimpia hősei a brit uralkodó kitüntetési listáján

2016. december 31. 09:11

A riói olimpiai és paralimpiai játékok hősei előkelő helyet foglalnak el a brit uralkodó által újév alkalmából magas elismerésben részesítettek listáján. A lovagi rangra emeltek névsorában szerepel mások mellett Andy Murray teniszsztár és Mo Farah hosszútávfutó.

Az uralkodói kitüntetéseket évente kétszer ítélik oda, először II. Erzsébet királynő júniusi "hivatalos" születésnapján, majd újév előestéjén.



Az idei újévi elismerések szombat hajnalban közzétett listája 1197 nevet tartalmaz.



A legismertebb kitüntetettek között van Andy Murray, a háromszoros Grand Slam-tornagyőztes és kétszeres olimpiai bajnok teniszező. Murray 2016-ban különösen kiemelkedő teljesítményt nyújtott: riói aranyérme mellé begyűjtötte második wimbledoni bajnoki címét is, megnyerte az ATP-világbajnokságot, november óta ő vezeti a sportág világranglistáját, és a minap az év sportolójának választották Nagy-Britanniában, 2013 és 2015 után immár harmadszor, ami rekord.



A 29 esztendős Murray szombattól a lovagi rang tulajdonosa, és a Sir Andy Murray megszólításra tarthat igényt.



Ugyanebben a kitüntetésben részesült Mo Farah - szombattól Sir Mo Farah -, minden idők legsikeresebb brit hosszútávfutója, aki 2012-ben Londonban és 2016-ban Rióban is olimpiai aranyat nyert ötezer és tízezer méteren egyaránt. A szomáliai születésű 33 éves Sir Mo Farah a BBC-nek nyilatkozva kijelentette: amikor nyolcéves korában Angliába került, úgy, hogy egy szót sem beszélt angolul, el nem tudta volna képzelni, hogy milyen pályafutás előtt áll. A sokszoros bajnok atléta "valóra vált álomnak" nevezte sportsikereit és a királynőtől kapott kitüntetését.



Ugyancsak a Sir előnév viselésére jogosító lovagi címben részesült a 42 éves Lee Pearson, a díjlovaglás sokszoros brit paralimpiai bajnoka.



Jessica Ennis-Hillt, a 2012-es londoni olimpia hétpróbázó aranyérmesét, aki Rióban ezüstérmet szerzett, a lovagi rang női megfelelőjének számító, a Dame előnév viselésére jogosító rangra emelte a brit uralkodó.



II. Erzsébet királynő az Egyesült Királyság és a zömmel egykori brit gyarmatokból álló Nemzetközösség népeihez intézett idei karácsonyi üzenetében is kiemelten szólt a riói nyári olimpiai és paralimpiai játékokon aratott brit sikerekről. Hangsúlyozta: volt idő, amikor a brit olimpiai érmesek nevét mindenki ismerte, mivel olyan kevesen voltak. A Rióban brit sportolók által nyert 67 olimpiai és 147 paralimpiai érem azonban azt is jelentette, hogy az érmesek számára a Buckingham-palotában rendezett fogadás "zsúfolt, boldog hangulatú esemény volt" - hangsúlyozta a 90 esztendős brit uralkodó.



Az idei újévi kitüntetési listán a színész- és a divatvilág nagyjai is feltűnnek.



Az Oscar-, BAFTA-, Tony- és Olivier-díjas Mark Rylance, a Wolf Hall és a Kémek hídja főszereplője szombattól Sir Marknak szólítandó, miután ő is lovagi címben részesült.



Anna Wintour, a Vogue nemzetközi divatmagazin főszerkesztője a Dame előnév viselésére jogosult a lovagi rang női megfelelőjének birtokosaként. Victoria Beckham, a popsztárból lett sikeres divattervező - David Beckhamnek, az angol labdarúgás egykori világsztárjának felesége - a Brit Birodalom Rendjének tisztje (OBE) címet viselheti, tizenhárom évvel azután, hogy férje ugyanezt a kitüntetést vehette át.

MTI