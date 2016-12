Trump az ellenségeinek is boldog új évet kívánt

Floridai klubjában szilveszterezik az elnökké választott milliárdos.

A megválasztott elnök, Donald Trump boldog új évet kívánt Twitteren közölt üzenetében. Az amerikai népet és rosszakaróit is felköszöntötte. "Boldog új évet kívánok mindenkinek, köztük számos ellenségemnek és azoknak is, akik ellenem küzdöttek és megalázó vereséget szenvedtek, most pedig nem tudják, mitévők legyenek" - fogalmazott Trump, aki üzenetét azzal zárta, hogy "szeretettel".

Trump a szilvesztert a Florida állambeli Palm Beachben található Mar-a-Lago nevű magánklubjában tölti, zárt körű partit rendez, amelyre mintegy 800 vendég hivatalos, köztük Sylvester Stallone is.

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!