Évértékelő - korrupció és gazdasági válság Szlovéniában

2017. január 1. 11:05

A korrupció elleni harc, a gazdasági válság leküzdése, továbbá a menekültválság kezelése jegyében telt a múlt év Szlovéniában. Az első kettő jelentette a legnagyobb kihívást az ország számára.

Bár Miro Cerar miniszterelnök balközép koalíciós kormánya 2014 óta a szlovén költségvetési hiányt az európai uniós határ, a bruttó hazai termék (GDP) 3 százaléka alá szorította, és az ország gazdasági aktivitása is javult, a bankszektor pedig stabilizálódott, jelentősen csökkent a kormányfő támogatottsága. Cerar pártját, a Modern Közép Pártját (SMC) a választók mindössze 10,1 százaléka támogatja.



Az Európai Unióhoz (EU) 2004-ben csatlakozott ország gazdasága a világgazdasági válság kitörése előtt is súlyos pénzügyi gondokkal küszködött. A "volt szocialista mintaországként" is emlegetett Szlovénia ennek ellenére bevezette a közös európai devizát, és 2007-ben csatlakozott az euróövezethez.



Szlovénia 2013-ban alig tudta elkerülni, hogy nemzetközi mentőcsomagért folyamodjon bajba jutott bankjainak megsegítésére. Azonban már a következő évben növekedni kezdett a gazdaság, és a kormány arra számít, hogy a bruttó hazai termék (GDP) az idei 2,3 százalék után jövőre már 2,9 százalékkal gyarapodik.



Szlovénia bankrendszerének szanálását 2013 decemberében hagyta jóvá az Európai Bizottság, így a kormány összesen 3,3 milliárd euróval tőkésítette fel a - 60 százalékban még mindig állami tulajdonban lévő - bankokat, hogy elkerüljék az összeomlást a rossz hitelek miatt.



A művelet azonban nem volt mentes korrupciós botrányoktól.



Júliusban a szlovén rendőrség nyomozást indított a bankrendszer szanálása során elkövetett szabálytalanságok és az ebből keletkező több mint 300 millió euró veszteség miatt. A hatóságok szerint a feltőkésített bankok a szanálás előtt meghamisították mérlegüket, és ezzel több tízezer kisrészvényest rövidítettek meg összesen csaknem félmilliárd euróval. A rendőrség nyomozást folytatott a szlovén nemzeti banknál, két nemzetközi könyvvizsgáló és tanácsadó vállalatnál, továbbá hivatali visszaéléssel gyanúsítja Bostjan Jazbec jegybankelnököt és elődjét, Stanislava Zadravec Caprirolót.



Szlovénia számos intézkedést vezetett be tavaly is a menekültválság kezelésére.



A szlovén parlament rendkívüli ülésén több mint kétharmados többséggel engedélyezte a hadsereg ideiglenes bevetését az ország határain és rendőrségi jogosítványokkal történő felruházását a migránsáradat irányítása érdekében. Ugyanakkor a szlovén kormány még márciusban úgy döntött, hogy 587 migránst önként átvesz Olaszországtól és Görögországtól, közülük 20 menekültet a harmadik világból közvetlen átköltöztetéssel.



Ljubljana tovább építette a kerítést is Horvátországgal közös határán, valamint újabb menekültközpontokat létesített. Utóbbiak miatt országszerte számos tüntetést szerveztek civilek. A kormány úgy ítélte meg, hogy a márciusi balkáni útvonal lezárása óta a migránsáradat kicsi és kezelhető, de egyre nagyobb gondot okoz, hogy kétirányúvá vált: egyrészt dél felől érkeznek azok, akik tovább akarnak menni Nyugat-Európába, másrészt északról Ausztria visszatoloncolja azokat, akiket valamilyen oknál fogva nem enged tovább. Szlovénia attól tart, hogy az országban feltorlódnak a migránsok.



Belpolitikai csatározásoktól sem volt mentes a múlt év.



A balközép kormánykoalíció minden lépését élesen bírálta az ellenzék. A kormány ellen a jobbközép ellenzéki Szlovén Demokrata Párt (SDS) bizalmatlansági indítványt nyújtott be az ősz folyamán. Janez Jansa volt miniszterelnök, a SDS elnöke úgy ítélte meg: Cerar kormánya Szlovénia eddigi legrosszabb kormánya az ország önállósulása óta, amely már két éve nem csinál semmit.



Az ellenzéki pártok által benyújtott folyamatos interpellációk komoly erőpróba elé állították a kormányt, amely ezért védekezni kényszerült, de ez egyelőre nem okozott szakadást a koalícióban. Az SDS mindvégig azt szerette volna, ha előrehozott választásokat tartanak az országban (parlamenti választások 2018 tavaszán lesznek). Jansának viszont sikerült elérnie, hogy az év végére Cerar pártjának támogatottsága, a pártok erősorrendjében az első helyről a harmadikra essen vissza, és SDS átvegye a vezetést.



A diplomácia terén Szlovéniának valamelyest rendeződött a viszonya Horvátországgal, amellyel a húsz éve tartó határvitán túl a migránsválság miatt még inkább megromlott a kapcsolata. Magyarországgal és Ausztriával ezzel szemben jó viszonyt ápol Ljubljana, annak ellenére, hogy menekültválság itt is okozott feszültséget.



A figyelem középpontjába leginkább akkor került Szlovénia, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnök Borut Pahor szlovén államfő meghívására júliusban Szlovéniába látogatott. Oroszország és az EU, valamint a NATO között régóta hűvös a viszony az Ukrajnai konfliktus és az emiatt

Oroszország ellen bevezetett unós gazdasági szankciók miatt. Az EU- és NATO-tag Szlovéniára ezért meglepődve tekintenek szövetségesei, amiért vendégségbe hívta az orosz elnököt.



Szlovénia keményen küzd azért, hogy szoros kapcsolatot tartson fenn Oroszországgal, mert kulcsfontosságú gazdasági partnerként tekint rá, és mert a közös szláv kultúra összeköti a két országot.



A mindössze kétmillió lakosú Szlovénia az idén még egyszer magára vonta a média érdeklődését, amikor Donald Trump az Egyesült Államok elnökévé választották. Felesége ugyanis Szlovéniában született. Trump győzelméhez gratulált Cerar is, aki nem mulasztotta el kiemelni a megválasztott elnök feleségének szlovén származását: "Gratulálok Donald Trumpnak, az Egyesült Államok elnökének és a first ladynek, Melania Trumpnak, aki szlovéniai" - írta Twitter-oldalán.



Melania Trump szülővárosa, Novo Mesto azóta turisztikai látványosság lett.

MTI