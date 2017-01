Romániában 19 százalékra csökkent az áfa

2017. január 1. 11:20

Romániában újabb egy százalékponttal, 20-ról 19 százalékra csökkent vasárnaptól az általános forgalmi adó, eltörölték az ipari létesítmények egyszázalékos különadóját, illetve az üzemanyagra három éve kivetett pótlólagos jövedéki adót.

Romániában 2010-ben a gazdasági válság miatt emelték 19-ről 24 százalékra az áfát. Másfél éve arról döntött a bukaresti parlament, hogy két lépcsőben térnek vissza az eredeti szintre: ennek nyomán 2016-tól 20 százalékra, 2017. január elsejétől pedig 19 százalékra csökkent az áfa Romániában.



Bár a vásárnap életbe lépett adócsökkentéseket még a szociáldemokrata (PSD) Ponta-kormány irányozta elő a 2015 őszén elfogadott adótörvényében, a december 11-i parlamenti választásokon győztes PSD elnöke, Liviu Dragnea mégis arra próbálta rávenni Dacian Ciolos tisztségben lévő miniszterelnököt, hogy szakértői kormánya sürgősségi rendelettel halassza el ezek január elsejei életbe lépését.



A PSD további adócsökkentések, illetékeltörlések, bér- és nyugdíjemelések ígéretével nyerte meg a választásokat; az ígéretek teljesítése egyébként is jelentős terheket ró a költségvetésre.



A két politikus egyeztetéséről ellentmondásos hírek jelentek meg, de tény, hogy a szakértői kormány végül nem módosította az adótörvényt, így annak minden január elsejére ütemezett rendelkezése életbe lépett.



Az economica.net gazdasági portál számítása szerint az 1 százalékpontos áfacsökkentés 1,8 milliárd lejes (123 milliárd forint) bevételkiesést jelent a román költségvetésnek. Az ipari létesítmények különadójából 1,6 milliárd lej, az üzemanyagra kivetett literenként hét eurócentes pótlólagos jövedéki adóból pedig 30 millió lej folyt be az utolsó költségvetési évben.



A kieső adóbevételek a 2017-re várható román GDP 0,42 százalékára rúgnak, olyan körülmények között, amikor - a 2016-ban életbe léptetett 4 százalékpontos áfacsökkentés és a közalkalmazotti béremelések miatt - már a tavalyi költségvetést is 2,95 százalékos GDP-arányos hiánnyal tervezték meg Romániában.



A választások nyomán megalakult szociálliberális koalíció kormányát várhatóan szerdán szavazza meg a parlament, a 2017-es költségvetést pedig január végén akarják elfogadni.

MTI