Évértékelő - politikai csatározások Horvátországban

2017. január 1. 11:26

A parlamenti választások, a gazdasági válság leküzdése, valamint bel- és külpolitikai csatározások jegyében telt el a múlt év Horvátországban.

A tavalyelőtti parlamenti választások után két és fél hónappal, tavaly januárban sikerült beiktatni a Tihomir Oreskovic miniszterelnök vezette új horvát szakértői kormányt, amely azonban nem volt hosszú életű.



A 2015. november 8-ai parlamenti választásokon a két nagy párt, az akkor kormányzó Szociáldemokrata Párt (SDP) és a jobboldali Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) fej fej mellett végzett, egyikük sem szerzett abszolút többséget. A harmadik helyen bejutó Híd Függetlenek Listája (Most) nélkül ezért egyikük sem volt képes kormányt alakítani. Bár a Híd mindkét nagy párttal tárgyalt a kormányalakításról, 2015. december 23-án végül a konzervatív HDZ-vel állapodott meg a kabinet létrehozásáról.



A múlt év első negyedében azonban nem volt zökkenőmentes a HDZ és a parlamentbe újonnan, protestpártként bejutott Híd közös kormányzása.



A vékony politikai egyensúly akkor kezdett megbomlani, amikor májusban az ellenzéki SDP bizalmatlansági indítványt nyújtott be Tomislav Karamarko első miniszterelnök-helyettes ellen, mert felesége üzleti kapcsolatban állt a Mol magyar olajtársaság lobbicégével.



Miután a kisebbik kormányzó párt, a Híd is Karamarko távozását követelte - aki egyben a koalíciót vezető jobboldali HDZ elnöke is volt-, az lemondott tisztségéről a kormányban, de egyben lemondásra szólította fel Tihomir Oreskovic technokrata kormányfőt is. Oreskovictól néhány héttel később egy bizalmatlansági szavazás keretében júniusban vonta meg a horvát parlament a bizalmat, ami a kormány bukásához vezetett, így előrehozott választások kiírását tette szükségessé.



A politikai válság nagyon rosszkor jött az országnak, amely épp a közelmúltban lábalt kis egy hatéves recesszióból és kezdett növekedési pályára állni.



Horvátország gazdasága a 2000-es évek elején dinamikus, átlagosan 5 százalék körüli növekedést produkált, ezt azonban megállította a gazdasági válság. 2009-ben 7,2 százalékkal zsugorodott az ország bruttó hazai terméke (GDP), majd ezt követően további öt évig nem tudott pozitív tartományba emelkedni az éves mutató. A horvát gazdaság 2015-ben kezdett talpra állni, és hat év után sikerült végre kilábalni a recesszióból.



Az előrehozott parlamenti választások nyári kampányának legfőbb témája is a gazdaság felpörgetése és az uniós pénzügyi alapok felhasználása volt. Átfogó reformokra azonban egyik vezető párt sem fektetett hangsúlyt.



A kormány júniusi bukását követően a HDZ támogatottsága történelmi mélypontra süllyedt. Miután a párt új elnököt választott Andrej Plenkovic európai parlamenti képviselő személyében, néhány héten belül sikerült leküzdenie a majd tízszázalékos hátrányát az SDP-vel szemben. Így a szeptember 11-ei előrehozott parlamenti választásokat ismét a konzervatív HDZ nyerte meg, de megint nem szerzett abszolút többséget. A harmadik helyen pedig újfent a Híd végzett, amely most feltételekhez kötötte kormányra lépését.



Kolinda Grabar-Kitarovic horvát államfő októberben bízta meg Plenkovicot, a HDZ miniszterelnök-jelöltjét a kormányalakítással, miután annak ismét sikerült megállapodást kötnie a Híddal a közös kormányalakításról.



Mivel a szociáldemokraták egy éven belül kétszer is elveszítették a parlamenti választásokat, Zoran Milanovic volt kormányfő - akit áprilisban még újraválasztottak a párt élére - bejelentette, hogy nem indult többé a pártelnöki tisztségért. Az SDP új elnöke így novemberben Davor Bernardic lett. A pártelnöki tisztségért heten indultak, ami szakadást okozott az SDP-ben. Politikai szakértők szerint nem lehet tudni, milyen irányt vesz majd a párt.



Milanovic kormányzása alatt Horvátország viszonya megromlott a szomszédos országokkal, amelynek fő oka az elmúlt másfél évben a migránsválság volt.



Tavaly márciusban azonban a nyugat-balkáni útvonalon található országok fokozatosan lezárták határaikat a migránsok előtt. Macedónia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia is csak azokat engedi be, akik a jogszabályoknak megfelelően útlevéllel és vízummal rendelkeznek, vagy ott akarnak menedéket kérni. Horvátországban tavalyelőtt szeptember óta csaknem 700 ezer illegális bevándorlót vettek nyilvántartásba, de az országba belépő migránsok száma azóta töredékére csökkent.



Ennek ellenére Horvátországnak továbbra sem rendeződött a viszonya a környező országokkal.



Zágráb feltételekhez köti Szerbia európai uniós csatlakozását, amelyet Belgrád nem vesz jó néven. Bosznia-Hercegovinával pedig azután éleződött ki a viszonya, hogy a boszniai hatóságok az ősz folyamán boszniai horvát férfiakat, közöttük egy volt tábornokot vettek őrizetbe, akiket húsz évvel a délszláv háború után (1991-1995) szerbek ellen elkövetett háborús bűnökkel gyanúsítanak. Szarajevó azt is sérelmezte, hogy a horvát államfő egy amerikai lapnak adott interjújában biztonsági kockázatként említi Boszniát, ahova ezrével térnek vissza az Iszlám Állam (IÁ) harcosai.



A horvát-szlovén határvitában sem közeledtek az álláspontok. Tavaly Zágráb azt követően határozott a döntőbírósági rendezéstől való egyoldalú visszalépésről, hogy a horvát sajtóban kiszivárgott: Ljubljana feltehetően lobbizott a nemzetközi bíróságon, hogy megszerezze a Pirani-öböl kétharmadát. Továbbá Szlovénia kerítést épít Horvátországgal közös határán. Zágráb ezért már tíz tiltakozó jegyzéket küldött Ljubljanának, mert a kerítés szerintük horvát területen épült.



A magyar-horvát viszonyban a Mol-INA-ügy vár rendezésre. Zágráb december végén bejelentette, vissza akarja vásárolni a Mol magyar olajtársaság tulajdonában lévő INA-részvényeket.

MTI