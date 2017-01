A sikeres fogyókúrához tudatosság és akaraterő kell

2017. január 1. 21:16

A hosszú távon sikeres fogyókúrához a legfontosabb a tudatosság és az akaraterő - emelte ki az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában Antal Emese dietetikus, akit annak kapcsán kérdeztek, hogy január elsején gyakori újévi fogadalom a fogyókúra elkezdése.

Antal Emese felidézte, hogy Magyarországon egy háziorvosok által százezer emberrel elvégzett reprezentatív felmérés szerint a felnőtt lakosság 65-70 százaléka túlsúlyos, vagy elhízott. Egy másik felmérés szerint az emberek mintegy 50 százaléka fogyókúrázik.



A szakember azt mondta: a fogyókúra elkezdésekor hosszú távra kell tervezni, elsőként ki kell tűzni egy célt. Kiemelte, fontos, hogy a cél reális legyen, ami a szakember szerint heti fél-egy kilogramm leadása lehet. Emellett fel kell mérni, hogy eddigi életmódjukban mit csináltak rosszul. Szintén segíthetnek a fogyókúrás csoportok, valamint a fogyókúrás napló használata is, amelyben leírva is látjuk, hogy mit ettünk.



A szakember szerint segíthetnek az étrend-kiegészítők, de nem jó csak a csodapirulákban, különböző csodadiétákban bízni. Fontos az egészséges táplálkozás, mindenből lehet enni, de mértékkel. Emellett, ha a rendszeres mozgást is beiktatják, akkor sikeres lehet a fogyókúra. Január elseje jó kezdés lehet az életmódváltáshoz - vélekedett a szakember, aki egyúttal megjegyezte, hogy a túlsúly kialakulását könnyebb megelőzni, mint később lefogyni.

MTI