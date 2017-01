A völgységi németek elhurcolására emlékeznek

2017. január 2. 10:12

Kiállítással, koszorúzással, könyvbemutatóval emlékezik a völgységi németek elhurcolására a Bonyhádi Német Önkormányzat szerdán, a málenkij robot kezdetének 72. évfordulóján.

Az emlékezők a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium falán 1995-ben elhelyezett emléktáblát koszorúzzák meg; a bonyhádi és Bonyhád környéki németeket 1945. január 2-án kezdték összegyűjteni a gimnázium épületében, majd január 5-én és 7-én indították őket útnak a bajai gyűjtőtáborba.



Az önkormányzat az évfordulón a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban Völgységi németek a Donyec-medence munkatáboraiban címmel kiállítást rendez, és bemutatják a közelmúltban megjelent Málenkij robot Bonyhádon és környékén című kötetet, amelyet a Völgységi Múzeum adott ki magyar és német nyelven.



1944 végétől a Vörös Hadsereg december 22-i parancsára gyűjtötték össze és hurcolták el "romeltakarító kis munkára" (málenkij robot) az elsősorban német nevű férfiakat és nőket. Az 1941-ben Bonyhád mintegy nyolcezres lakosságának több mint fele német volt. A településről és a környező falvakból a kiállítás adatai szerint 1800 német nemzetiségű embert hurcoltak el, elsősorban a Donbasz iparvidéken végeztek kényszermunkát vasútépítéseken, bányákban, a mezőgazdaságban, de sokan kerültek az Ural vidékére is. 1947 előtt csak azokat engedték el, akik súlyos betegek lettek, a többség 1948 és 1950 között szabadult. Az elhurcoltak körülbelül egyharmada nem élte túl a megfeszített munkát és az embertelen körülményeket - mondta Szőts Zoltán, a múzeum igazgatója az MTI-nek.



A Gulág Emlékbizottság támogatásával nyíló kiállításon a helyi német önkormányzat által összegyűjtött fotókat, írásos forrásokat, naplót, verseket, levelezőlapokat, családtörténeteket mutatnak be. A tárlatot később kilenc környező településen és a tervek szerint Bonyhád német testvérvárosaiban is megrendezik.

