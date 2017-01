Vádat emeltek az Elkben szurkáló tunéziai ellen

2017. január 2. 11:33

Gyilkosság elkövetésével vádolták meg az Elkben letartóztatott 26 éves tunéziai állampolgárt - jelentette be hétfőn a lengyel ügyészség az északkelet-lengyelországi városban lezajlott eseményekről nyilatkozva.

Elkben szilveszter éjjel megkéseltek egy 21 éves helyi lakost, aki ennek következtében életét vesztette. Az elki kerületi ügyészség illetékese hétfő reggeli sajtóértekezletén elmondta: a gyilkosság azután történt, hogy az - egyébként büntetett előéletű - fiatalember, aki egy barátjával együtt ment be egy kebab étterembe, fizetés nélkül két üveg itallal távozott onnan. A lengyel férfi és a bár tunéziai állampolgárságú szakácsa, valamint a tulajdonosa - akinek állampolgárságát nem közölték - a két férfi után eredt. Az utcán szóváltást követően verekedés tört ki, és eközben szúrták le a lengyel férfit. Barátja, aki szintén büntetett előéletű, ezután egy petárdát dobott be az étterembe.



A kiérkező rendőrök őrizetbe vették az étteremben tartózkodó négy férfit, a tunéziai mellett - nem hivatalos sajtóértesülések szerint - két algériai és egy marokkói állampolgárt. Az ügyészség közlése szerint van közöttük lengyel állampolgársággal is rendelkező személy.



A gyilkosság nyomán tüntetések zajlottak le a városban.



Mariusz Blaszczak belügyminiszter hétfőn a lengyel közszolgálati rádiónak nyilatkozva kijelentette: Lengyelország biztonságos ország, a gyilkosság elkövetőjével és a közrendet megzavaró garázdákkal szemben a törvények szerint fognak eljárni.



Ezzel arra utalt, hogy a gyilkosság hírére az étterem előtt vasárnap reggel több száz ember gyűlt össze, és éjfélig tartó zavargások törtek ki, melyek során kövekkel betörték az étterem kirakatait, és megdobálták a kiérkező rendőrök autóit is.



A közeli Olsztynból érkező, katonákkal is megerősített rendőrség kordonnal zárta el azt az útszakaszt, ahol az étterem található. A rendőrök paprikasprayt vetettek be, 28 tüntetőt őrizetbe vettek, az összecsapásokban két rendőr könnyebben megsérült.



A belügyminiszter rádiónyilatkozatában kiemelte, hogy Lengyelországban nem állnak fenn a nyugat-európai országokban tapasztalható problémák, ahol a muzulmán bevándorlók egy része a helyi társadalomba nem integrálódó gettókba tömörül. A kedvező lengyel helyzet szerinte annak is köszönhető, hogy a jelenlegi kormány nem hajtja végre az előző kabinet által vállalt kötelezettséget illegális bevándorlók egyszeri kötelező befogadására.



A miniszter a más országokban elkövetett terrortámadásokkal magyarázta, hogy az elki tüntetők migránsellenes jelszavakat skandáltak. "Lengyelországban nem áll fenn ilyen terrortámadások veszélye" - hangsúlyozta.



Nem hivatalos sajtóértesülések szerint az őrizetbe vett külföldiek legalább néhány hónapja élnek a városban, egy helyi vállalkozó által működtetett két kebab bárban dolgoznak. Elk polgármestere azt mondta a Wirtualna Polska hírportálnak, hogy a városban csak néhány, a Közel-Keletről származó ember él, sokkal több az Ukrajnából érkezett bevándorló. Eddig nem történtek ilyen konfliktusok, eltekintve egy másik kebab bárban néhány hónappal ezelőtt kitört verekedéstől, amelynek rendőrségi beavatkozás vetett véget.

MTI