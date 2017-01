Nógrádi: további merényletek jöhetnek Európában

2017. január 2. 12:21

Ma tökéletes biztonság nem létezik. Egy bárba be tud menni valaki, agyonlövi az ajtóban álló két embert, és innentől kezdve tud gyilkolni. olyan mennyiségű profi biztonsági embernek kellene lennie mindenütt, ami a népmesében van, a valóságban nincs – jelentette ki Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az M1 Ma reggel című műsorában az isztambuli merénylet kapcsán.

Ezek a merényletek kontraproduktívak, mert Recep Tayyin Erdogan elnököt erősítik és nem érnek el áttörést. A merényletek nyilvánvaló célja tiltakozni a török politika ellen, a kurdok elnyomása ellen. Az erdogani politika azonban ezek ellenére egyetlen lényeges belpolitikai kérdésben sem fordult – szögezte le.

Beszélt arról is, hogy idén szilveszterkor is voltak botrányok Németországban: százakat nem engedtek be bulikra, hogy ne okozzanak botrányt, ezzel együtt nőket tapogattak és kiraboltak. Igaz, nem olyan mértékben, mint tavaly. (…) A mostani szilveszter azt mutatta, hogy a multikulturalizmus nem megy, a migránsok integrálása nem megy – szögezte le.

Európában a biztonság fölértékelődik az egyéni szabadságjogok kárára. Néhány hónap múlva Európa rákényszerül, hogy olyan biztonsági intézkedéseket hozzon, ami ma még elképzelhetetlen. Nem egy esetben úgy fogunk élni, mint Amerikában – fogalmazott Nógrádi György.

Úgy vélte: igaza volt Ferenc pápának az újévi beszédében, miszerint ha „ezeket az embereket nem lehet munkával ellátni, akkor kizárt, hogy közeledjenek a nyugati társadalmakhoz”. Olyan feszültségek jönnek, amelyek ma elképzelhetetlenek. A jövőben merényleteket várok, szó nincs arról, hogy 2017 a béke éve lenne, sajnos – hangoztatta.

Szerinte a titkosszolgálatok jobb együttműködésére, a rendőrség megerősítésére van szükség, arra, hogy a biztonságért többet áldozzanak. Meg kell hozni olyan törvényeket, melyek ma nincsenek, a schengeni határokat védeni kell, és meg kell próbálni annak az embertömegnek egy részét visszaküldeni, amely illegálisan jött be Európába – sorolta a szakértő.

