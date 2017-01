Menedékkérők tüntettek Zágrábban

2017. január 2. 20:18

Több tucat menedékkérő tüntetett hétfőn Zágrábban, mert szerintük a rendőrség nem járt el kellően az ügyükben, nem vette komolyan őket, miután többször is megtámadták néhányukat szilveszter éjszaka. A rendőrség azonban közleményben reagált, miszerint mindkét esetben folyik a nyomozás - közölte az N1 horvát hírcsatorna.

Mindkét incidens január elsejére virradóra történt. Az első esetnél könnyebben sérült meg négy menedékkérő, míg egy órával később, a másik esetnél három migránsra baseballütőkkel támadtak ismeretlen tettesek. Őket a kórházban kellett ellátni fejsérüléssel. A migránsok mindkét esetben feljelentést tettek. Az N1 híradójában azt állították, hogy a rendőrök úgy bántak velük, mint a bűnözőkkel.



Ezzel szemben a rendőrség azt közölte: minden megtesznek annak érdekében, hogy elfogják az elkövetőket, hozzáfűzve: "ebből látszik, hogy fontos számunkra a menedékkérők biztonsága". A közleményben az is olvasható, hogy a hatóságok a befogadóközpontot és annak környékét is állandó megfigyelés alatt tartják. Horvátországban a menedékkérők szabad emberek, senki nem korlátozza mozgásukat - tették hozzá. A zágrábi Porin Hotel valamivel több mint 500 migráns van elszállásolva.



A megtámadott bevándorlók több hónapja tartózkodnak Horvátországba, közülük néhányat Ausztriából toloncoltak vissza. Az N1-nek elmondták, hogy nem érzik biztonságban magukat Horvátországban. "Azért jöttünk Európába, hogy szabadok legyünk, de nem engedik, hogy szabadon éljünk" - mondták. A tüntetők közül többen az élelemre és a szállásra is panaszkodtak, továbbá, hogy nincs lehetőségük orvosi ellátásra.



A mintegy ötven migráns órákon keresztül demonstrált és transzparenseket tartott a magasba, amelyekre az volt írva: "Ti is voltatok menekültek" és " A menekültek nem bűnözők".

MTI