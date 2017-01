A rendőrség kihallgatja Benjámin Netanjahut

2017. január 2. 20:57

Rendőrök érkeztek hétfőn este Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök lakásához, hogy kihallgassák az ellene felmerült megvesztegetési vádakban - jelentette az izraeli média.

A sajtó szerint a rendőrség azzal gyanúsítja a kormányfőt, hogy maga és családja számára több százezer sékel (több tízmillió forint) értékben ajándékokat és szívességeket fogadott el.



Az ügyészség december utolsó napjaiban jelentette be, hogy rendőrségi nyomozást rendelt el Netanjahu ellen. A hónapok óta folyó rendőri vizsgálatok alatt a miniszterelnök számos alkalommal cáfolta a vádakat. Legutóbb hétfő délelőtt, pártja, a Likud frakcióülésén jelentette ki, hogy a hatóságok nem fognak semmit terhelőt találni ellene, "mert semmi sincs".



A rendőrség már az első kihallgatásra legalább négy órát kért, és előre közölték, hogy további alkalmakra lesz szükségük.



A jelenleg megvesztegetés miatt börtönbüntetését töltő előző izraeli miniszterelnök, Ehud Olmert kihallgatásának idején rengeteg, olykor egymásnak ellentmondó információ árasztotta el a helyi médiát, de ezúttal nem szivárogtak ki még maguk a pontos vádak sem.



Annyit lehet tudni, hogy két egymástól független ügyben folyik a nyomozás, s a kevésbé súlyos vádak egy izraeli és egy külföldi üzletembertől kapott ajándékok és szívességek elfogadásáról szólnak. Az eskü alatti kihallgatáshoz vezető áttörés három héttel ezelőtt, egy újabb információ nyomán következett be az ügyekben.



A rendőrség szerint az ajándékok értéke jelentős, és érdekeltség, ellenszolgáltatás viszonzása is szerepet játszott bennünk. Várhatóan az ügy egyik legfontosabb kérdése az ajándékok jellegének eltérő értelmezése lesz, hogy vajon csak baráti gesztust jelentenek-e, vagy megvesztegetésnek minősülnek.



Ehud Olmert, Izrael előző kormányfője jelenleg börtönbüntetését tölti, amelyet korrupciós ügyek miatt mért rá az izraeli bíróság, miután sikerült rábizonyítani hatvanezer sékel csúszópénz elfogadását még miniszterelnöksége előtti politikusi időszakából.

MTI