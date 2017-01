Elk - Már két embert meggyanúsítanak

2017. január 2. 21:36

Egy tunéziai és egy algériai-lengyel állampolgárságú férfit gyanúsított meg hétfőn a lengyel ügyészség azzal, hogy az északkelet-lengyelországi Elk egyik éttermében szilveszter éjszakáján meggyilkolt egy helyi lakost.

A 21 éves férfit egy kebabbárban kitört verekedésben késelték meg, a helyszínen belehalt sérüléseibe. A hétfőn végzett boncolás során kiderült: a fiatalembert három késszúrás érte, a szívén ejtett seb volt a halálos.



A gyilkosság elkövetésével az elki kerületi ügyészség hétfőn az étterem tunéziai állampolgárságú szakácsát, valamint a tulajdonosát - aki algériai-lengyel kettős állampolgár - gyanúsította meg, és három hónapos letartóztatásukat is kezdeményezte. Tettükért akár életfogytiglani büntetés is kiszabható. Az ügyészség illetékese hétfő délután a sajtónak elmondta: a férfiak nem vallották be ugyan a gyilkosság elkövetését, a tunéziai viszont annyit elismert, hogy a verekedés során kést használt.



Az algériai férfi az eddigi vizsgálatok szerint "társával szövetkezve követte el a gyilkosságot", ő korlátozta mozgásában az áldozatot - mondta el az ügyész. Közölte továbbá: a helyszínen őrizetbe vett két másik ember - egy marokkói és egy algériai állampolgár - esetleges bűnösségére nincs bizonyíték, ezért valószínűleg szabadlábra helyezik őket.



Az elki rendőrség hétfőn közölte: a gyilkosság nyomán vasárnap a városban zajló tüntetések során 28 embert vettek őrizetbe, mindannyian fiatal vagy középkorú férfiak. A tüntetések során kövekkel betörték az étterem kirakatait, és megdobálták a rendőrök autóit is.



"Elk legtapasztaltabb rendőrei sem emlékeznek hasonló eseményekre" - mondta a 60 ezer lakosú város rendőrségének szóvivője.



Egy hétfői rendőrségi közlemény szerint vasárnap ismeretlen tettesek megrongálták az egyik őrizetbe vett algériai férfi által bérelt, a kebabbártól mintegy 300 méterre fekvő lakást, megpróbálták felgyújtani bejárati ajtaját. Az ügyben a rendőrség nyomozást indított.



Elk utcáin hétfőn nyugalom volt, a meggyilkolt fiatalember lelki üdvéért és a város békéjéért este az elki püspök által bemutatott szentmisén egybegyűlt mintegy 200 ember imádkozott. A püspök az elhunyt rokonainak levelét olvasta fel, amelyben "a nyugalom megőrzését" kérték. A mise után a jelenlévők hazaindultak, nem vettek részt az eredetileg tervezett néma meneten. A gyilkosság helyszínen továbbá is rendőrök őrködnek.

