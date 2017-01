Botrány: Románia székely zászló alatt

2017. január 3. 10:59

Több romániai országos sajtóorgánum is történelemhamisítással vádolta meg a sepsiszentgyörgyi T3 kiadót, amiért a 11 éve használt negyedikes magyar nyelvű történelem-tankönyvében székely zászlóval jelölte Románia helyét Európa térképén.

A román médiában hirtelen nagy nyilvánosságot kapott, 2005-ból származó Európa-térképen a Románia és Bulgária csatlakozása előtti Európai Unió akkori 25 tagállamának mindegyikét az ország zászlajával, Romániát pedig egy székely zászlót tartó mesefigurával jelölte a tankönyv szerzője.



A liberális Adevarul erről szóló keddi írásának címében azt emelte ki, hogy "közpénzen nyomtatott, az oktatási minisztérium által jóváhagyott tankönyvben hamisítják Románia történelmét a székely diákok számára".



A jobboldali Romania Libera "Botrány: Románia székely zászló alatt jelenik meg az oktatási minisztérium által jóváhagyott tankönyvben" címmel írt a témáról. A kormányalakításra készülő, szociálliberális koalícióhoz közel álló Antena 3 hírtelevízió hétfőn hasonló szalagcímmel szentelt terjedelmes vitaműsort az ügynek.



Mindhárom médium Viorel Dolhát, a romániai tanítók egyesületének (AGIRO) elnökét szólaltatta meg, aki a T3-nál, illetve egy másik, román nyelvű kiadónál megjelent történelemkönyvvel szemléltette, mennyire felületes az oktatási tárca a tankönyvek engedélyezésénél. Dolha már egy hónapja közzétette egyesülete honlapján az oktatási tárcát támadó nyílt levelét, benne a "bűnös" térképek fotóival, de azt valamiért csak az új évben fedezte fel egyidejűleg három - különböző sajtótrösztökhöz tartozó - román sajtóorgánum.



Az AGIRO elnöke azt is sérelmezi, hogy a székelyföldi kiadó történelem-tankönyvében "a román állam pénzén békediktátumként emlegetik Trianont", lapjain sehol sem mutatják be a középkori román fejedelemségek térképeit, Európa-térképén pedig nem tüntetik fel Románia nemzeti színeit és elnevezését.



"Ebből a könyvből a diákok semmit se tudnak meg arról az országról, amelyben élnek, arról a lobogóról, amely alatt szolgálnak, a többségi népességről. Súlyosan diszkriminálják őket, beilleszkedési gondjaik lesznek. Az így nevelt diákok romángyűlölő felnőttekké válhatnak, akik aztán letépik a román lobogót" - idézte az Adevarul Dolha aggályait.



A Romania Libera az oktatási minisztériumot is megkereste az ügyben, a tárca válaszát viszont "sokkolónak" nevezte. A sepsiszentgyörgyi kiadó negyedikes történelemkönyve a szaktárca szerint 2014 óta nem "hatályos", mivel időközben új tanterv lépett életbe. A bukaresti oktatási minisztérium azt is elismerte, hogy nem jelent meg helyette más, mivel a negyedikes anyanyelvű történelemkönyvekre kiírt közbeszerzésre nem érkeztek ajánlatok a kiadóktól.

MTI