Nyolc női minisztere lehet az új román kormánynak

2017. január 3. 16:53

A miniszterelnök-jelöltként korábban Klaus Iohannis román elnök által elutasított muzulmán vallású Sevil Shhaideh is tagja lehet az új román kormánynak, miután a szociáldemokraták miniszterelnök-helyettesi tisztségre javasolták kedden.

Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke hozta nyilvánosságra a javasolt kormánytagok névsorát. E szerint Shhaidehet a regionális fejlesztési és közigazgatási szaktárca vezetésére jelölték, és ilyen minőségben lenne miniszterelnök-helyettes is.



A PSD kisebbik koalíciós partnere, a liberális ALDE négy minisztériumot fog vezetni, ezek közül az egyik a külügyi tárca, amelynek élére a diplomáciában jártas, korábban már a tisztséget betöltő Teodor Melescanut javasolták. Melescanu 2012 és 2014 között a román külföldi hírszerzés (SIE) igazgatója is volt.



A Sorin Grindeanu megbízott miniszterelnök-jelölt kormányáról várhatóan szerdán fog szavazni a bukaresti parlament.



Dragnea elmondta, a miniszterelnök-jelölt 5 kormánytagot választott ki, a többiről a PSD vezetősége döntött. Újságírói kérdésre válaszolva Dragnea nyomatékosította: teljes mértékben felelősséget vállal a kormányért, amelyben - mint mondta - jól felkészült, nagy munkabírású és többnyire fiatal személyek kapnak helyet. Hozzátette: arra is kiemelt figyelmet fordítottak, hogy a nők is legyenek képviselve, így nyolc hölgyet javasoltak miniszter-jelöltnek. Ezek között van Carmen Daniela Dan, akit belügyminiszternek javasoltak. Ez azért számít szokatlannak, mert Romániának még soha nem volt nő belügyminisztere. Dan korábban Teleorman megye prefektusa (kormánymegbízott) volt. Dragnea ugyanennek a dél-romániai megyének volt 12 éven át az önkormányzati elnöke.



Grindeanu kijelentette, ez a kormány nem kíván politizálni, ők ugyanis az ország "igazgatására" vállalkoznak. Grindeanu ezzel arra utalt, amit Dragnea is többször kifejtett, hogy politikai támogatással rendelkező végrehajtó kabinetben érdekelt. Ezt az erőviszonyt tükrözte az is, hogy nem Grindeanu, hanem Dragnea ismertette a kormánynévsort.



A december 11-i romániai parlamenti választást fölényesen megnyerő PSD elnöke korábban leszögezte, őt illetné meg a miniszterelnöki tisztség, de ezt nem töltheti be, mivel felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, és egy hatályos törvény szerint ilyen személy nem lehet kormánytag, amit Dragnea igazságtalannak tart, akárcsak az elítélését.



A beiktatásra javasolt új kormánynak két miniszterelnök-helyettese lenne, Shhaideh mellett az ALDE egyik társelnöke, Daniel Constantin kerülne ebbe a pozícióba környezetvédelmi miniszterként. Igazságügyi miniszternek a 16 éves parlamenti képviselői tapasztalattal rendelkező szociáldemokrata Florin Iordachet javasolták, aki a jobbközép román média szerint korábban több olyan törvénymódosítást terjesztett be, amely a korrupcióellenes harc akadályoztatására volt hivatott.

MTI