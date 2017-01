Indul a versengés az LMP-ben

2017. január 3. 21:28

Szél Bernadett várhatóan egyedül indul az LMP női társelnöki posztjáért, a férfi posztot jelenleg betöltő Hadházy Ákosnak azonban kihívója akadhat Csárdi Antal, a Fővárosi Közgyűlés tagjának személyében - tudta meg az MTI kedden.

Az LMP a január 14-15-ei kongresszusán tart teljes tisztújítást. A két társelnök mellett a titkárt, az országos elnökséget, az országos politikai tanácsot, az etikai, a felügyelő és a fegyelmi bizottságot is újraválasztják.



Társelnöknek és az országos elnökség tagjának még kedd éjfélig jelentkezhetnek újabb indulók, de az előbbi pozícióra várhatóan hárman pályáznak. Ők már biztosan megszerezték az ehhez szükséges legalább 32 támogatót a pártban, vagyis a tagság öt százalékának bizalmát.



Az MTI úgy tudja, a titkári posztért - amelyet most Vida Attila tölt be - Sallai R. Benedek országgyűlési képviselő és Gál József szóvivő küzd meg.



Az országos elnökség jelenlegi tagjai közül összeférhetetlenségi okokból nem indul el Lengyel Szilvia, mivel ő az LMP alapítványának, az Ökopolisz Alapítványának a társelnöke. Az elnökség jelenlegi tagjai közül viszont ringbe száll Ferenczi István, Ungár Péter és Keresztes László Lóránt, és megméreti magát Schmuck Erzsébet, az LMP országgyűlési frakciójának vezetője is.



Arról a kongresszus dönt majd, hogy a tisztségviselők mennyi ideig töltsék be pozíciójukat, a mostani országos elnökség várhatóan két lehetőséget bocsát szavazásra: másfél és kétéves időtartamot.



A párt májusban módosította az alapszabályát, amelynek értelmében 42-re csökken az országos politikai tanács létszáma: kilenc tagot delegálhat a kongresszus, egyet-egyet pedig a 33 területi szervezet.

MTI