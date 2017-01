A tettes tudta, hogy gyenge a rendőri biztosítás

2017. január 4. 10:58

Az újévi isztambuli merénylet elkövetője előre tudhatta, hogy gyenge rendőri biztosításra számíthat a vérengzés helyszínén, a Reina klubnál - vetette fel Mete Yarar török biztonságpolitikai szakértő a TVNET török hírtelevízió Szemtől szembe című műsorában.



"Honnan tudta az újévi isztambuli merénylet elkövetője előre, hogy a tervezett tömeggyilkosság helyszíne, a Reina klub előtt csak egy rendőr áll majd, a szórakozóhely biztonsági őrei fegyvertelenek, és a lövöldözés után a kijáratnál nem fog rendőrrel találkozni?" - kérdezte Mete Yarar a kedd éjszaka sugárzott műsorban.

Az újság - amely nem fedte fel értesülései forrását - arról számolt be, hogy a tettes a Reina klubhoz érkezve, majd onnan távozva összesen 8 taxival utazott. A hatóságok a rendszámok alapján mindegyik járművet megtalálták, és sofőrjeiket kihallgatták. A támadó abban a taxiban hagyta a mobiltelefonját, amellyel a helyszín közelébe hajtatott. Ennek a készüléknek köszönhetően sikerült őt azonosítani, és erről a telefonról került elő az a 45 másodperces videofelvétel is, amelyet az elkövető önmagáról készített a Taksim téren. A tömeggyilkos a mészárlás után Zincirlikuyu városrészig követhető a kamerákon, ahol végül nyoma veszett.



Zincirlikuyuban található Isztambul legnagyobb köztemetője, amely légvonalban mintegy 3 kilométerre fekszik a Reina klubtól, de a távolság autóval nagyjából 5,5 kilométer.



A Yeni Safak értesülése szerint a merénylő az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet Horasani fedőnevű tagja, aki sebesültnek tettetve magát menekült el a tett helyszínéről. A lap úgy tudja, hogy a merénylet éjszakáján egy helyett négy rendőrnek kellett volna a szórakozóhely bejáratánál tartózkodnia.



Mete Yarar török biztonságpolitikai szakértő a TVNET török hírtelevízióban felhívta a figyelmet: a terrorista előre tudta, hogy a bejáratnál csak egy rendőr áll majd - akit egy civillel együtt azonnal agyonlőtt -, hogy a szórakozóhely megannyi biztonsági őre fegyvertelen, és azt is, hogy a 7 percig tartó lövöldözés után a rendőrség még nem fog odaérni, így a kijáratnál nem kell rendőrökre számítania.



Kemal Kilicdaroglu, a kemalista ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) elnöke a keddi frakcióülésen kijelentette, hogy eközben a legközelebbi őrs épülete a Reinától 200 méterre fekszik, a környék pedig szilveszter éjszakáján "szinte hemzsegett" a rendőröktől.



Az isztambuli lövöldözéses merényletben legalább 39-en meghaltak és 69-en megsebesültek. A támadást az Iszlám Állam vállalta magára. Az elkövető továbbra is szökésben van, a török rendőrség nagy erőkkel keresi.

MTI